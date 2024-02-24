TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti - Son Dakika
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve TÜRK METAL Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kavlak'ın cenazesi yarın Türk Metal Sendikası önünde düzenlenecek törenin ardından Kırıkkale Kavlak Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedilecek.

24.02.2024 20:39
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve TÜRK METAL Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Kavlak, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavlak'ın cenazesi yarın saat 12.00'de Türk Metal Sendikası önünde yapılacak törenin ardından Kırıkkale Kavlak Caminde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti - Son Dakika
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