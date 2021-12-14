Türk Kadınlar Birliği'nden engellilere 6 adet tekerlekli sandalye - Son Dakika

Türk Kadınlar Birliği Ordu Şubesi üyeleri tarafından, yürüme engelli vatandaşlar için Ordu Engelliler Derneği Genel Merkezine 6 adet tekerlekli sandalye bağışı gerçekleştirildi.

Yapılan bağış etkinliğine Türk Kadınlar Birliği Ordu Şubesi Başkanı Sümer Alkan, dernek üyeleri ve Ordu Engelliler Derneği Genel Başkanı İmdat Aktaş katıldı.

Bağış etkinliğinde konuşan Türk Kadınlar Birliği Ordu Şubesi Başkanı Sümer Alkan, 3 Aralık Engelliler Günü'nde farklı bir programda olduklarını, bu yüzden tekerlekli sandalyeleri geç de olsa bugün ulaştırabildiklerini söyleyerek, "3 Aralık Engelliler Haftası dolayısıyla tekerlekli sandalye yardımı yapmayı düşündük fakat o gün müsait değildik dernek etkinliği kapsamında geziye gitmiştik. Erteledik ve bugün buraya geldik sandalyelerimizi teslim etmek istiyoruz. Hepimiz engelli olabiliriz. Bugün sağlığımız yerinde olabilir ancak yarın ne olacağımız belli değil. Birbirimize yardımcı olmamız lazım. Bizler de engellilere yardım edelim diye karar aldık. Çam sakızı çoban armağanı elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün 6 tane tekerlekli sandalye veriyoruz. Birkaç tane daha var ancak onları daha sonra teslim edeceğiz. Yardımlarımızın devamı gelecek" dedi.

Ordu Engelliler Derneği Genel Başkanı İmdat Aktaş ise "Bizler yardımlar ile ayakta duran sivili toplum kuruluşuyuz. Bu anlamda Ordu halkımız, esnaflarımız ve iş adamlarımız Allah razı olsun. Geçmişten bu yana hep desteklerini yanımızda gördük. Bizlerden desteklerini esirgemediler. Malum yaklaşık 2 yıla yakındır pandemi süreci yaşıyoruz. Bu anlamda da hizmetlerimizi aksatmadan devam ettirmeye çalışıyoruz. Normal insanlar gibi engellilerimiz de eve kapandığı için tekerlekli sandalye ve akülü araçlara da daha fazla ihtiyaç oldu. Ben Türk Kadınlar Birliği'ne ve yönetimine çok teşekkür ederim" diyerek tekerlekli sandalyelerin ihtiyaç sahiplerine en kısa zamanda verileceğini ifade etti. - ORDU