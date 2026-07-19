Türk Kahramana Venezuela'da Nişan - Son Dakika
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Türk Kahramana Venezuela'da Nişan

19.07.2026 21:50
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Venezuela Geçici Devlet Başkanı, depremde 38 kişiyi kurtaran Türk İbrahim Eser'i onurlandırdı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede meydana depremlerde enkaz altında kalan 38 kişiyi kurtaran Türk vatandaşı İbrahim Eser'i "Kahramanlık Nişanı" ile onurlandırdı.

Venezuela'da enkaz altında kalan 38 kişiyi kurtaran Türk vatandaşına "Kahramanlık Nişanı" takdim edildi. Ülkede 24 Haziran tarihinde art arda meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler sonrasındaki arama-kurtarma çalışmalarında görev alan güvenlik güçleri ve acil durum ekiplerini onurlandırmak amacıyla tören düzenlendi. Depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı bölgelerden La Guaira kentindeki bir stadyumda düzenlenen törende Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, arama-kurtarma görevlilerine "Kahramanlık Nişanı" takdim etti. Törende, Venezuela'da enkaz altında kalan 38 kişinin kurtarılmasında rol oynayan ve afetzedelere yönelik yardımlarda yoğun çaba harcayan Türk vatandaşı İbrahim Eser de Kahramanlık Nişanı ile onurlandırıldı.

Veneuzela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez törende yaptığı konuşmada, yürütülen çalışmaların başarıyla yerine getirildiğini belirterek, arama-kurtarma ekiplerinin özverili çalışmalarını tebrik etti. Rodriguez, "Bazı uluslararası ekiplerin gitmeyi reddettiği yerler olduğunu biliyorum ancak siz oradaydınız. Bir Venezuelalının, bir insanın hayatı için orada mücadele ettiniz. Orada asla terk etmemek ve her zaman dayanışma içinde olmaya yönelik Venezuela ruhu ve iradesi bulunuyordu" dedi. - LA GUAİRA

Kaynak: İHA

Uluslararası, Venezuela, Yaşam, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Kahramana Venezuela'da Nişan - Son Dakika

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