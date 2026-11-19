Türk Kızılay Kanunu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla Türk Kızılay'ın Cenevre Sözleşmeleri'nden doğan Milli Cemiyet statüsü, görev ve yetkileri ile afet, acil durum ve insani krizlerde hizmetlerin sürekliliğine ilişkin esaslar ilk kez müstakil bir kanunla düzenlendi.

Türk Kızılay Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 18 Kasım 2026 tarihinde kabul edildi. 1868'den bu yana faaliyet gösteren Türk Kızılay için tarihi bir dönüm noktası niteliği taşıyan düzenleme, kuruluşun uluslararası hukuktan ve Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelerden doğan statüsünü iç hukukta açık ve güçlü bir zemine taşıyor.

Kanun, aynı zamanda afet, acil durum ve insani krizlerde Türk Kızılay tarafından yürütülen hizmetlerin kesintisiz, etkin ve sürdürülebilir şekilde devam etmesini güvence altına alan önemli düzenlemeler içeriyor.

Cenevre Sözleşmeleri'nden doğan statü kanunla tanımlandı

Kanunla Türk Kızılay; Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin Temel İlkeleri doğrultusunda, hiçbir ayrım gözetmeksizin yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren ve Cenevre Sözleşmeleri'nde belirtilen Milli Cemiyet olarak tanımlandı.

Türk Kızılay'ın adı, bayrağı ve amblemi de uluslararası sözleşmelerle tanınan hak ve hukuki güvenceler çerçevesinde tarafsızlık ve koruma işareti olarak kanunla güvence altına alındı. Ad, bayrak ve amblem, Türk Kızılay tarafından kurulan teşekküller dışında izinsiz kullanılamayacak.

Düzenleme, 2024 yılında Cenevre'de gerçekleştirilen 34. Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Konferansı'nın 4 No'lu Kararı'nda yer alan, devletlerin ulusal cemiyetlerle diyaloğu güçlendirmesi ve gerektiğinde kapsamlı Kızılay ve Kızılhaç kanunları çıkarması yönündeki çağrıyla da uyumlu bir adım niteliği taşıyor.

Afet müdahalesinde ve kan temininde hizmet sürekliliği

Kanun, afet ve acil durumlarda müdahale süreçlerinin hızlandırılması ve tedarik güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler de içeriyor. Kanun, ayrıca ulusal kan temin sisteminin kesintisiz ve sürdürülebilir işleyişini destekleyen düzenlemeler de getiriyor. Yılda yaklaşık 3 milyon ünite kan bağışı alan Türk Kızılay'ın kamu sağlık kuruluşlarına yönelik kan hizmetlerini daha düzenli, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yapıda yürütmesi hedefleniyor.

"Kızılay'ın gücü milletimizin gücüdür"

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, kanunun kabulüne ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Kızılay'ın gücü milletimizin gücüdür. Kızılay, 158 yıldır milletimizin yardımlaşma ve dayanışma anlayışının simgesidir. Bu iyilik hareketini büyüten en büyük güç ise gönüllülerimiz ve bağışçılarımızdır. Bu kanunla Cenevre Sözleşmeleri'nden doğan uluslararası görevimiz ve devletimizin insani alandaki yardımcı kuruluşu olma rolümüz daha sağlam bir hukuki zemine kavuştu. Bu düzenleme, afetlerden insani krizlere, kan hizmetlerinden sosyal destek çalışmalarına kadar yürüttüğümüz hizmetlerin kesintisiz, etkin ve sürdürülebilir şekilde devam etmesine önemli katkı sağlayacak. Kanunun kabulünde emeği ve katkısı bulunan, destek veren tüm milletvekillerimize ve Gazi Meclisimize Kızılay ailesi adına yürekten teşekkür ediyorum."