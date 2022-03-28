Türk Kızılay Denizli Şubesinde genel kurul süreci tamamlandı - Son Dakika
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Türk Kızılay Denizli Şubesinde genel kurul süreci tamamlandı

28.03.2022 09:55
Türk Kızılay Denizli Şubesinde genel kurul süreci tamamlandı

Türk Kızılay Denizli Şubesi olağan genel kurulu geçekleştirildi.

Türk Kızılay Denizli Şubesi olağan genel kurulu geçekleştirildi. Tek liste halinde yapılan seçimde başkan adayı olan Osman Yüceliş Denizli Kızılay Şubesinin yeni başkanı seçildi.

Türk Kızılay Denizli Şubesi olağan genel kurulunu hizmet binasında gerçekleştirdi. Genel Kurula Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Türk Kızılay Kan Bankası Bölge Müdürü Zafer Aydın, önceki dönemler Kızılay Şube Başkanları, davetliler ve çok sayıda Kızılay gönüllüsü ile Kızılay Denizli Şubesinin üyeleri katıldı.

"En ön safta yerimizi alacağız"

Tek liste ile gidilen genel kurulda üyelerin çoğunluğunun oyunu alarak şube başkanı seçilen Osman Yüceliş yaptığı ilk açıklamasında, "İnsani yardım hizmetlerinde en ön safta yerimizi alacağız. İnsanlarımızın en zor zamanlarında her daim yanlarında olacağız. Denizli'mizde omuzlarımıza aldığımız yükün farkındayız. Bilindiği gibi Pamukkale Kızılay Şubesinin kurucularındanım. Kızılay'ın çalışma şartlarını, yol haritasını ve gayretini en iyi bilen kardeşlerinizden biriyim. İnşallah yeni dönemde Kızılay'ın özüne uygun güçlü bir çalışma anlayışıyla gerek afet dönemlerinde gerekse insanlarımızın ihtiyaç dönemlerinde hep yanlarında olmanın derdinde olacağız. Memleketimizin zor günlerinin derdiyle hep birlikte dertleneceğiz" dedi.

"İmkan sahipleri ile ihtiyaç sahiplerini buluşturacağız"

Kızılay'ın çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin destek vermesinin önemine değinen Başkan Yüceliş; "Türk Kızılay Türkiye'nin en yaygın sivil toplum kuruluşudur. Bugüne kadar vatandaşlarımızın hep desteğini alan Kızılay'ımız inanıyorum ki yeni dönemde daha da güçlü yol yürüyecektir. Türk Kızılay'ı sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor. Bizler de Denizli'mizde üzerimize düşeni hep birlikte yapmanın derdinde olacağız. Elimizi taşın altına birlikte koyacağız. İhtiyaç sahiplerine el uzatmak, yardım etmek bizim inancımızın ve kültürümüzün de bir emridir. Bu bağlamda imkan sahipleri ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmak için gayret içinde olacağız. Bu hayırlı hizmetleri inanıyorum ki yola çıktığımız arkadaşlarımız ile birlikte sorumluluk ve yüksek bilinçle yerine getirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Yaptığımız iyilikler en büyük güvencemiz"

Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç da genel kurulda yaptığı konuşmasında Kızılay'ın Türkiye'de ve Dünya genelinde yaptığı çalışmaları paylaştı. Turunç; "İnsanın bir ömrü vardır. Bu ömrün nerede ve nasıl biteceği belli değildir. İnsan bu sona gelmeden önce yapabileceği maddi ve manevi yardımları yapmaktan geri durmamalıdır. Sonsuzluk aleminde bizi kurtaracak olan belki bir yetimin başını okşamak, belki bir teyzemizi yoldan karşıya geçirmek, belki bir hastayı ziyaret etmek, bekli de bağışta bulunduğumuz gayrimenkullerimizdir. Bu doğrultuda çalışmalıyız. Çünkü yaptığımız iyilikler en büyük güvencemizdir. Denizli Kızılay Şubesinin çalışmalarını takdirle izliyoruz. Görevi devralan yeni başkanımız Osman Yüceliş'e ve yönetimine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Türk Kızılay Denizli Şubesinde genel kurul süreci tamamlandı
Türk Kızılay Denizli Şubesinde genel kurul süreci tamamlandı
Türk Kızılay Denizli Şubesinde genel kurul süreci tamamlandı

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Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şubesinin Olağan Genel Kurulu yapıldı Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şubesinin Olağan Genel Kurulu yapıldı Kızılay'ın yeni başkanı Kanlı oldu Kızılay'ın yeni başkanı Kanlı oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Kızılay Denizli Şubesinde genel kurul süreci tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay Denizli Şubesinde genel kurul süreci tamamlandı - Son Dakika
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