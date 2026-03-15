Dev kazanlar, ihtiyaç sahipleri için kaynıyor

15.03.2026 10:53
Elazığ'da Türk Kızılay ekipleri, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere günde 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Yaklaşık 700 kişiye hizmet veren aşevinde, özellikle yaşlı, engelli ve hasta bireylere öncelik veriliyor. Ayrıca gıda kolisi ve gıda kartlarıyla destek de sağlanıyor.

Elazığ'da Türk Kızılay ekipleri tarafından kaynatılan dev kazanlardaki 3 çeşit yemek, ihtiyaç sahibi olan 700 kişiye sıcak bir şekilde dağıtılıyor.

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere her ilde olduğu gibi Elazığ'da da destek olunuyor. Bu çerçevede Türk Kızılay Aşevi'nde, aşçılar tarafından her gün 245 aile ve ortalama 700 kişiye yetecek kadar 3 çeşit yemek yapılıyor. Aşçıların sabahtan başladığı mesaide hazırlanan yemekler, öğleden sonra saat 14.30'da sıcak ve hijyenik olarak paketleniyor. Özenle paketlenen 3 çeşit yemek, Türk Kızılay personeli, gönüllüler ve Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar ulaştırılarak kendilerine teslim ediliyor. Yemek dağıtımında özellikle kendi ihtiyacını karşılayamayacak fiziksel engelli, hasta, yaşlı ve kendisine yetemeyen ailelere öncelik verilirken kendi ihtiyacını karşılayacak ailelere ise gıda kolisi ve gıda kartlarıyla destek sunuluyor.

"Ekonomik olarak dar boğazda olan vatandaşlarımıza da gıda kolisi ve gıda kartı vererek destek oluyoruz"

Aşevinde çıkan yemekler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Türk Kızılay Elazığ Başkanı Rahman Kızılkaya, "2025 yılının kasım ayında açmış olduğumuz aşevinde Ramazan ayıyla birlikte daha hareketli ve bereketli günlerde miktarı ve sayıyı çok daha fazla arttırarak ihtiyaç sahiplerine yemek çıkarıyoruz. Günde 3 çeşit olmak üzere 1 öğün yemeklerimizi kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve engelli bireylerimizin hanelerine gönüllülerimiz, çalışanlarımız ve Elazığ Belediyesi tarafından ulaştırılmaktadır. Şu an yaklaşık 245 hane 600 ile 700 arasında değişen kişi sayısına yemeklerimiz her gün sıcak, taze ve lezzetli bir şekilde ustalarımızın ellerinden çıkarak ihtiyaç sahiplerinin evlerine tarafımızca ulaştırılıyor. Biz aşevinde pişen yemeklerimizi genellikle fiziksel engelli, kendisine yetemeyen ya da yaşı ve hastalığı nedeniyle kendi kendine yetemeyen bireylerin yemek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ekonomik olarak darboğazda olan, mutfak giderlerini karşılayamayan bireylerin de ihtiyaçlarını gıda kolisi, gıda çeki ve gıda kartlarıyla onların mutfak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü onlar kendi yemeklerini kendi mutfağında yapma durumuna sahipler. Bizim yemek dağıttığımız haneler ise evlerinde, koli koli gıda olmuş olsa bile kendi yemeklerini yapamayacak bireylerdir. Dolayısıyla Elazığ Kızılay Aşevi olarak öncelikle bizden yararlanan kişiler, fiziksel engeli olan kişilerdir. Buna ilaveten bu kazanlar, özellikle bağışçılarımızın desteğiyle her gün 3 çeşit yemeği kaynatıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Buraya destek veren tüm hayırseverler ve bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Bu sofrada, bu kazanda ve bu tabakta tuzum olsun diyen her hayırseverin buraya destek verebileceğini, günlük pişen yemeklere katkı sunabileceğini ve arzu ederlerse yemek dağıtımında bizlerle beraber burada sabahın ilk saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar süren çalışmalara da katılım sağlayabilirler" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

