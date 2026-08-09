Türk Kızılay Gazze\'de Su ve Hijyen Desteği Sağlıyor

Türk Kızılay, yetersiz hijyen şartları ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle salgın hastalıkların artış gösterdiği Gazze'de günde 100 ton içme suyu ile hijyen kitlerinin dağıtımına başladı.

Türk Kızılay, Gazze'de devam eden insani krizin etkilerini azaltmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaz mevsiminde artan sıcaklıklar ve altyapı sorunları temiz suya erişimi zorlaştırırken, Gazze'de cilt hastalıkları, Hepatit A, solunum yolu enfeksiyonları ile parazit ve kemirgen kaynaklı hastalıklar başta olmak üzere pek çok bulaşıcı hastalıkta artış gözlemleniyor. Bölgede yaşanabilecek muhtemel bir halk sağlığı krizine karşı çalışmalarını hızlandıran Türk Kızılay, Gazze'de günde 100 ton temiz su dağıtımına başladı. Dağıtımlar, günlük yaklaşık 10 bin kişinin temiz su ihtiyacını karşılıyor. Kızılay ekipleri ayrıca başta kadın ve çocuklar olmak üzere ilk etapta 5 bin kişiye ulaştırmak üzere hijyen kiti dağıtımına başladı.

Gazze'de en zorlu dönemler dahil olmak üzere faaliyetine devam eden Kızılay, bölgedeki hijyen şartlarını iyileştirmek amacıyla bugüne dek yaklaşık 200 bin adet hijyen kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kızılay, bölgedeki sağlık hizmetlerinin aksamaması için hastane ve sağlık kuruluşlarını da desteklemeye devam ediyor.

Aşeviyle günde 30 bin kişiye sıcak yemek

Türk Kızılay, Gazze'nin kuzey, orta ve güney bölgelerinde hizmet veren aşeviyle günlük 30 bin kişilik sıcak yemek dağıtımını da sürdürüyor. Aşevi, bölgede insani krizin başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 17 milyonu aşkın öğün sıcak yemek dağıtımı sağladı.

Çocuklara yönelik psikososyal destek projesi

Kızılay, geçtiğimiz şubat ayı itibarıyla yeniden faaliyete geçirdiği Gazze ofisiyle yereldeki ihtiyaçların tespiti ve iyileştirme çalışmalarını daha etkili bir şekilde yürütüyor. Bu kapsamda savaştan etkilenen çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları başlatan Kızılay, Gazze-Neşeli Çocuklar Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında Gazze içerisinde mobil ikram araçlarıyla oyun ve gösteriler eşliğinde çocuklara günlük ikramlık dağıtımı sağlanıyor.