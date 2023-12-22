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Türk Kızılay'ı Adıyaman'da Toplumsal Hizmet Merkezi açtı - Son Dakika
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Türk Kızılay'ı Adıyaman'da Toplumsal Hizmet Merkezi açtı

Türk Kızılay'ı tarafından Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde açılışı yapılan Toplumsal Hizmet Merkezi, depremzedeler başta olmak üzere bütün halka hizmet verecek. Açılış dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Türk Kızılay\'ı Adıyaman\'da Toplumsal Hizmet Merkezi açtı
22.12.2023 - 17:33,
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Adıyaman Toplumsal Hizmet Merkezi'nin açılışı yapıldı

ADIYAMAN - Türk Kızılay'ı tarafından Adıyaman'da Toplumsal Hizmet Merkezi'nin açılışı dualar eşliğinde yapıldı.

Türk Kızılay'ı tarafından Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde açılışı yapılan Toplumsal Hizmet Merkezi, burada depremzedeler başta olmak üzere bütün halka hizmet verecek. Psikolojik destek olmak üzere bir çok alanda hizmet verecek olan Toplumsal Hizmet Merkezi'nin açılışı Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can ve beraberindeki Kızılay görevlileri tarafından gerçekleştirildi. İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından yapılan dualar sonrası kesilen kurdelenin akabinde hizmet binası gezildi.

Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, "Bugün burada çok güzel bir hizmetin açılışını yapacağız. Toplumsal Hizmet Merkezimizi açacağız. Toplumsal Hizmet Merkezi, Kızılay'ımızın 155.yılında, Cumhuriyetimizin 100.yılında ve depremin birinci yılında inşallah Adıyamanlı kardeşlerimize hayırlı hizmetler üretecektir. Burada psikososyal destek programlarımız, sosyal güçlendirme destek projelerimiz olacak inşallah. Burada bir taraftan eğitimler verilirken bir taraftan da toplumun güçlendirilmesindeki hayırlı projeleri hayata geçireceğiz. Biz bu sosyal hizmet merkezimizi çok önemsiyoruz. Çünkü deprem birinci yılına girmek üzere. Ama hayat devam ediyor, burada insanlarımız destek bekliyor. Yanlarında olmamızı istiyorlar. İşte bu merkezimizle hem halkımızın yanında olacağız hem de desteklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Şükrü Can, Adıyaman, Kızılay, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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