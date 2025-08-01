Türk Kızılay Orman Yangınlarına Destek Veriyor

Türk Kızılay, orman yangınlarına personeli, gönüllüleri ve farklı teknik donanımlara sahip araçları ile desteğini sürdürüyor.

Türk Kızılay, ülke genelinde pek çok noktada etkili olan ve olumsuz hava şartları nedeniyle hızla yayılan orman yangınlarında uzman personeli, gönüllüleri ve farklı teknik donanımlara sahip onlarca aracıyla ilk andan itibaren sahada aktif rol almayı sürdürüyor. Yangının etkili olduğu kırsal bölgelerde görev yapan itfaiye ekiplerine, orman işçilerine, gönüllü personele ve vatandaşlara temel beslenme desteği sağlayan Kızılay, şimdiye dek 40 ilde 104 farklı noktada 80 ikram aracı ve 166 müdahale aracıyla görev yaptı. Alevlerle mücadelenin kesintiye uğramaması için görevlilere içme suyu, ayran, paketli gıda ve sandviçten oluşan toplam 1 milyon 881 bin gıda ve içecek dağıtan Türk Kızılay, çalışmalarını 454 uzman personel ve 779 gönüllü ile sürdürdü. Kızılay ekipleri, soğutma çalışmalarının devam ettiği Bursa'nın Harmancık ilçesi ve Karabük merkezde ise bir yandan beslenme faaliyetlerini sürdürürken, diğer yandan kurduğu iki adet mobil çamaşırhane ile görevli ekiplere ve vatandaşlara hijyen desteği sağlıyor.

Kızılay gönüllülerinden olan Karabük Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Şevval Vural, "Yangın bitene dek hep beraber buradayız. Şu anda Karabük'e bağlı Tandır köyündeyiz. Yangın başladığından beri sahada gönüllüyüm. Bu benim ilk saha deneyimim. Burada çalışan personele, vatandaşlara yardımcı oluyor, onlara gıda konusunda, beslenmede destek veriyoruz. Sahada çalışmayı seviyorum. Olmam gereken yerdeyim. Çalışan personel çok fazla yorgunlar. Onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ve yangın bitene kadar hep beraber buradayız" dedi. - ANKARA