Türk Kızılayı Düzce Şubesi Kadın Kolları Kan Damlası Anahtarlık Üretiyor

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Türk Kızılayı Düzce Şubesi Kadın Kolları Yönetimi, Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları çatısı altında, kursiyerlerin de desteği ile kan damlası anahtarlık üretiyor.

Türk Kızılayı Kadın Kolları tarafından yürütülen 'Bir Damlacık Hikayesi' projesiyle, Düzce Şubesi tarafından kan bağışçılarına hediye edilmek üzere kan damlacıkları üretiliyor. Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları çatısı altında buluşan Kızılay gönüllüleri ve kursiyerlerle kan bağışçılarına hediye edilmek üzere kan damlası maskotu örüyor. - DÜZCE