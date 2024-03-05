Türk Kızılayı, İstanbul Vali Yardımcısına Altın Madalya Takdim Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türk Kızılayı, İstanbul Vali Yardımcısına Altın Madalya Takdim Etti

Türk Kızılayı, İstanbul Vali Yardımcısına Altın Madalya Takdim Etti

İstanbul Vali Yardımcısı Dr. M.H Nail Anlar, Türk Kızılayı'na 37 kez kan bağışında bulunması sebebiyle altın madalya ile ödüllendirildi. Kızılay yetkilileri, Nail Anlar'ın örnek davranışı ve seçkin kan bağışçıları arasına girmesi nedeniyle minnettar olduklarını ifade etti. Anlar, kan bağışının hayat kurtarmakla eş değer olduğunu vurgulayarak, toplumun daha duyarlı olması gerektiğini belirtti ve tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

05.03.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılayı örnek davranışa kayıtsız kalmadı. İstanbul Vali Yardımcısı, Dr. M.H Nail Anlar'a, Türk Kızılayı'na 37 kez Kan bağışında bulunması sebebiyle altın madalya takdim edildi.

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tarafından imzalı altın madalya beratı, Çapa Kan Bağış Merkezi müdürü Dr. Hafize Temurok Kütükçüoğlugil tarafından, Vali yardımcısı Nail Anlar'a teslim edildi. 37 kez kan bağışında bulunarak, Türk Kızılay'ın seçkin kan bağışçıları arasına giren ve örnek davranışı sebebiyle de altın madalya ile onurlandırılan Nail Anlar'a, Kızılay yetkilileri tüm ihtiyaç

sahipleri adına bu ödülü verdiklerini ve minnettar olduklarını ifade etti.

"Kan bağışlamak hayat kurtarmaktır"

Altın madalya takdim edilen İstanbul Vali Yardımcısı Dr. M.H Nail Anlar, kan bağışlamanın hayat kurtarmak ile eş değerde olduğunu vurgulayarak, "Her zaman belirttiğim gibi pek çoğumuz, ancak

kendimizin veya yakınlarımızın sağlık sorunları olduğunda kan bağışının önemini idrak edebiliyoruz. Bu konunun önemini her daim hatırlamamız ve idrak etmemiz lazım" dedi.

" Toplum olarak daha duyarlı olmalıyız"

İstanbul Vali Yardımcısı Dr. M.H.Nail Anlar, kan bağışı konusunda daha duyarlı olunması çağrısında bulunarak, "Kızılay, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu miktardaki kan stoklarını tamamlayabilmek için canla başla çalışıyor. Bizim de toplum olarak bu noktada üzerimize düşeni yapmamız, daha duyarlı olmamız gerekiyor. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum, kan bağışı yaparak, üç kişinin hayata tutunmasına yardımcı olun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Kızılayı, İstanbul, Kızılay, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Kızılayı, İstanbul Vali Yardımcısına Altın Madalya Takdim Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 5 kişinin öldüğü kazada korkunç ihmal Yolcu otobüsü TEM Otoyolu’nun kenarında indirmiş 5 kişinin öldüğü kazada korkunç ihmal! Yolcu otobüsü TEM Otoyolu'nun kenarında indirmiş
12:49 İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
12:01 Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok
11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
11:38 Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:13 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti’de çeteler Başbakan Henry’nin görevden alınmasını istiyor 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti'de çeteler Başbakan Henry'nin görevden alınmasını istiyor
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
11:04 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 13:52:06. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Kızılayı, İstanbul Vali Yardımcısına Altın Madalya Takdim Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement