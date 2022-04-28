Türk Ocağı'nın geleneksel "Kur'an Ayında Kadir İftarı" - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Ocağı'nın geleneksel "Kur'an Ayında Kadir İftarı"

28.04.2022 12:56
Türk Ocağı'nın geleneksel "Kur'an Ayında Kadir İftarı"

Eskişehir Türk Ocağı tarafından Kadir Gecesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde yüzlerce vatandaş bir araya geldi.

Eskişehir Türk Ocağı tarafından Kadir Gecesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde yüzlerce vatandaş bir araya geldi.

Eskişehir Türk Ocağı'nın her sene Kadir Gecesi'nde iftar vererek geleneksel hale getirdiği "Kur'an Ayında Kadir İftarı" programı bu sene de gerçekleşti. Yaklaşık 625 kişinin katılım sağladığı programda, birlik ve beraberliğin önemi vurgulandı. Kadir Gecesi'nin huzur ve coşkusuyla aynı sofrada buluşan vatandaşlar, adeta tek yürek oldu. İftar yemeğine civar mahallelerde yaşayan vatandaşlar ve Eskişehir'in farklı bölgelerinden insanlar katıldı.

Hafız Cengiz Kara ve din görevlisi oğlu Muhammet Kara'nın Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Hafız, Müfessir ve Fıkıh alimi Prof. Dr Mustafa Yıldırım'ın duaları program boyunca yürekleri ferahlattı. - ESKİŞEHİR

Türk Ocağı'nın geleneksel Kur'an Ayında Kadir İftarı
Türk Ocağı'nın geleneksel Kur'an Ayında Kadir İftarı
Türk Ocağı'nın geleneksel Kur'an Ayında Kadir İftarı
Türk Ocağı'nın geleneksel Kur'an Ayında Kadir İftarı
Türk Ocağı'nın geleneksel Kur'an Ayında Kadir İftarı

YORUMLAR
500
Derinceliler meydana sığmadı Derinceliler meydana sığmadı Tepebaşı Belediyesi'nin Ramazan Dolayısıyla Tren Yolcularına Kumanya İkramı Sürüyor Tepebaşı Belediyesi'nin Ramazan Dolayısıyla Tren Yolcularına Kumanya İkramı Sürüyor

Kadir Gecesi, Eskişehir, İftar, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Ocağı'nın geleneksel 'Kur'an Ayında Kadir İftarı' - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Yeni doğan buzağın kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
12:35 Sosyal medya hesabından dini değerlere hakaret etmişti! Önce hapsi istendi sonra salıverildi!
12:33 Kadınlara para verip falakaya yatırıyordu! O kargocunun 9 yıla kadar hapsi isteniyor
12:18 Canlı yayında duygusal anlar! 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' temalı video büyük ilgi çekti
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
11:52 Pegasus çalışanları içki masasında Kadir Gecesi paylaşımı yaptı, tepkiler çığ gibi büyüdü
10:52 Taksiciler Odası Başkanı yapılan zammı beğenmedi: İstediğimiz oranda zam yapılırsa, taksici de gitmemezlik yapmaz
11:49 Putin'in sevgilisi kameraların karşısına çıktı: Savaşın sembolü Z' harfinin önünde poz verdi
11:47 Yok artık dedirten paylaşım! Şehir meydanında Fenerbahçe mezarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 13:02:48. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Ocağı'nın geleneksel "Kur'an Ayında Kadir İftarı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement