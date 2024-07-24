Türk Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, Gazetecilerin Gününü Kutladı - Son Dakika
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Türk Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, Gazetecilerin Gününü Kutladı

Türk Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, Gazetecilerin Gününü Kutladı

Türk Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, 24 Temmuz Basın ve Gazetecilik Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazetecilerin gününü tebrik ederek değerlendirmelerde bulundu. Aydemir, gazeteciliğin toplumun nabzını tutan, öncelik ve hedeflerini gündeme taşıyan, özellikli ve ayrıcalıklı bir görev olduğunu vurguladı. Ayrıca, basının toplumun karakterini yansıttığını ve milli birlik ve beraberliğin savunucusu olduğunu belirtti.

24.07.2024 13:34
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Türk Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, 24 Temmuz Basın ve Gazetecilik Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazetecilerin gününü tebrik ederek değerlendirmelerde bulundu.

Basın Toplumun Nabzıdır

Aydemir, gazeteciliğin yalnızca olayları bildiren, olguları aktaran bir meslek olmadığını, aynı zamanda toplumun nabzını tutan, öncelik ve hedeflerini gündeme taşıyan, özellikli ve ayrıcalıklı bir görev olduğunu vurguladı. "Kamuyu yönlendirmenin yanı sıra, hassasiyetlerini paylaşma işidir," diyen Aydemir, gazeteciliğin toplumsal değerleri benimseme, özümseme ve içselleştirme görevi olduğunu belirtti.

Aydemir, "Gazetecilik, sıradanlıklar yerine yaşadığı toplumun farkındalıklarını öne çıkaran, haysiyet ve vicdanını seslendiren, aksettirdiği haber, yorum ya da yazıları, içinde bulunulan cemiyete karşı muhabbetle besleyen bir mesleğin tarifidir. Kendini bu tanımda ifade eden gazeteci aynı zamanda toplumun önderidir" ifadelerini kullandı.

Toplumun Müşterek Sesi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın toplumun müşterek sesidir" sözünü hatırlatan Aydemir, "Biz de, asgari ve azami müştereki milli his ve irfan olan ve tefekkürünü bununla mayalandıran gazeteciler, toplumun ufuk yürüyüşünün öncüleri, değer ve telakkilerinin savunucuları, milletin paydaşlarıdır" dedi.

Basın, Toplumun Karakterini Yansıtır

Aydemir, basının bulunduğu toplumun karakterini, şahsiyetini ve seviyesini ifade ettiğini belirterek, "Toplumsal dikkat, hassasiyet ve öncelikleri, herhangi bir kırılganlığa sebep olmayacak, ayrılıkları körüklemeyecek üslup ve biçimde cemiyetle buluşturan Basın, aynı zamanda toplumun aynasıdır" dedi.

Milli Birlik ve Beraberliğin Savunucusu

İçinde bulunulan dönemde, milli birlik ve bütünlüğü sonlandırmak isteyenlerin, devletin dirliği, vatanın birliği, milletin beraberliğine göz diktiğini, hain ve sinsi emellerini kardeşler arasında fitne senaryolarıyla ifade ettiklerini belirten Aydemir, basının bu tür tehlikelere karşı uyanık olması gerektiğini vurguladı. Aydemir, "Basınımızın değişmez önceliği; kıblesi bir, bayrağı bir, devleti bir, vatanı bir, inanç noktasında milleti bir olan kardeşler arasına nifak sokmak isteyenlere haber haber, yorum yorum dur demek, onların sesi olmamaktır" dedi.

Aydemir, açıklamasının sonunda, "Dimağını, yüreğini topluma adayan, milli ve manevi birlik ve beraberliğe iman eden, toplumun feraset ve basiretini seslendiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın ve Gazetecilik Bayramı'nı kutluyor, nefsini milli ve manevi değerlere adayan gazetecilere saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

İbrahim Aydemir, Medya, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, Gazetecilerin Gününü Kutladı - Son Dakika

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