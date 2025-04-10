Türk Polis Teşkilatı\'nın 180. yılı Besni\'de kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü, Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Hükumet Konağı önünde gerçekleştirilen törene, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Reşit Alkan, Cumhuriyet Savcısı Hakkı Çakmak, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yücel, Askerlik Şube Başkanı Çağlar Demirtaş, kurum ve daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmayı İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yücel yaptı. Yücel, "Teşkilatımız, toplumda huzur ve güveni tesis etme, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama gibi hayati görevleri üstlenmiş, olayların önlenmesinde, suçların aydınlatılmasında bütün teknolojik imkanları kullanarak suç ve suçluyla mücadeleyi kendine amaç edinmiştir. Emniyet teşkilatı olarak her karışı şanlı şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklarda sorumluluğumuzun farkındayız. Bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonrada, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin önemli kurumlarından biri olmanın gurur ve bilinci içerisinde görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Sizlerin ve değerli halkımızın desteği ile ilimizde inşa edilen huzur ve güven ortamının sürdürmek ve vatandaşlarımızın memnuniyetinin artması bizim için en büyük gurur kaynağıdır" diye konuştu.

Tören, çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ADIYAMAN