Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü Gürün'de kutlandı - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü Gürün'de kutlandı

09.04.2022 13:30
Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü Gürün'de kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü Sivas'ın Gürün ilçesinde bir dizi etkinliklerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü Sivas'ın Gürün ilçesinde bir dizi etkinliklerle kutlandı.

Gürün'de ilk olarak Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü dolayısı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından, kurum müdürlerinin de katılımıyla Gürün Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı günün anlam ve önemi dolayısı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini makamında kabul etti. Yazıcı burada yaptığı açıklamada "177 yıldır vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz mücadele eden Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutluyor, Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi. Akşam ise Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve aileleri İlçe Kaymakamlığı tarafından tertiplenen iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programına ilçe kaymakamı Yazıcı ve ilçe protokolü de katıldı. - SİVAS

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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir'den polislere ziyaret Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir'den polislere ziyaret

Hisarcık, Polis, Gürün, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü Gürün'de kutlandı - Son Dakika


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