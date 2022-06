Türk sanatçıya ABD'den davet

Sanatçı ve akademisyen Yaşar Üniversitesi Sanatta Yeterlilik Öğrencisi Ozan Atalan, Amerikan Türk Cemiyetinin (The American Turkish Society) desteğiyle, New York'taki School of Visual Art'ın davetli misafir sanatçısı olmaya hak kazandı.

Çalışmaları İstanbul Bienali'nin de aralarında bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki saygın mekanlarda sergilenen, bugüne kadar birçok uluslararası ödül kazanan Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sanatta Yeterlilik Öğrencisi Ozan Atalan, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Eserlerinde yabancılaşma ekseninde insan-doğa ilişkisini farklı bakış açısıyla ele alan Atalan, New York'taki dünyaca ünlü School of Visual Art'ın davetli misafir sanatçı programına kabul edildi. Ozan Atalan, Amerikan Türk Cemiyetinin seçimiyle ödül sahibi olarak bu programda yer alacak. Cemiyet, sanatçının seyahat, barınma, yaşam masraflarının yanı sıra programa katılmak için gereken fonları da sağlıyor. Atalan, önümüzdeki temmuz ayında başlayacak sanat ve fikirlerin kesişimini hedefleyen hem ortama özgü hem de platformlar arası üretim modlarında çalışan sanatçılar için tasarlanan programda sanat üretimine devam edecek. - İZMİR