Türk Şirketleri 'Defense News Top 100' Listesinde

01.09.2025 18:53
Türkiye'den 5 savunma şirketi, 2024'teki Defense News Top 100 listesinde yer aldı.

Dünyanın en büyük savunma şirketlerini gelirlerine göre sıralayan "Defense News Top 100" listesinde bu yıl, Türkiye'den 5 şirket yer aldı.

5 TÜRK SAVUNMA ŞİRKETİ, "TOP 100" LİSTESİNDE

ABD'de savunma ve ulusal güvenlik konularında yayın yapan ve dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News" dergisi tarafından her yıl yayımlanan "Defense News Top 100" listesinde bu yıl, beş Türk savunma şirketi yer aldı.

ASELDAN 43. SIRADA

Listede en üst sıralamayı alan Türk şirketi, 2024'te 3,54 milyar dolar savunma geliri elde ederek 43'üncü sırada yer alan ASELSAN oldu. ASELSAN'ı, 3,15 milyar dolar gelirle 47'nci sırada yer alan TUSAŞ izledi. Listede Roketsan, 1,54 milyar dolar gelirle 71'inci, ASFAT, 1,27 milyar dolar gelirle 78'inci ve Makine Kimya Endüstrisi (MKE) de 1,2 milyar dolar gelirle 80'inci sırada yer aldı.

EN BÜYÜK SIÇRAMAYI ASFAT YAPTI

Listede en büyük sıçramayı gerçekleştiren Türk şirketi, savunma gelirini bir yıl içerisinde yaklaşık iki kat artırarak listede 94'üncü sıradan 78'inci sıraya yükselen ASFAT (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.) oldu. Listenin ilk sırasını 68 milyar doları aşan savunma geliriyle ABD merkezli çok uluslu şirket Lockheed Martin alırken, ikinci sırada 43 milyar dolar gelirle yine ABD'den RTX ve üçüncü sırada da yaklaşık 38 milyar dolar gelirle Çin'in havacılık ve savunma şirketi CASIC yer aldı.

Listede ilk 10'da ABD'den 6, Çin'den 2 ve İngiltere ve Fransa'dan birer şirket bulunuyor.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

