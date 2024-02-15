Türk Tarım Orman Sendikası Üyelerinin Sorunları İstişare Edildi

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Türk Tarım Orman Sendikası Erzurum şube Başkan Yardımcısı ve Sarıkamış ilçe Temsilcisi Erol Turut'un Sarıkamış düzenlediği istişare toplantısında Türk Tarım Orman Sen Genel Başkan Yardımcıları Hasan Nuri Akça ve Gürkan Bozkurt üyelerin sorunlarını dinlediler.

Sarıkamış Temsilcisi Erol Turut, yaptığı açıklamada liyakata vurgu yaparak, "Sendikacılık kulaklık, çanta dağıtarak ya da makamın verdiği yetkileri kullanarak baskıyla üye kazanmak değil, Sendikacılık çalışanın özlük ve mali haklarını savunmak, sorunlarıyla ilgilenerek gönüllerini kazanmaktır. Toplantımıza katılım, sağlayan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KARS