Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkeli ilçesinde teşvik edilen ve proje kapsamında uygulamaya konulan maviyemiş yetiştiriciliği yaygınlaşıyor.
2005 yılından bu yana faydalı meyveler kategorisinde yer alan yaban mersini diğer adıyla maviyemiş, içeriğindeki güçlü antioksidan ve antikansorejen maddelerin bolca bulunuşu, yaşlanmayı geciktirici ve cildi parlatıcı etkileri, hafızayı güçlendirmesi ve alzhaimer hastalığını geciktirici ya da yavaşlatıcı etkisi, kolesterolü ve total kan lipid seviyesini düşürücü etkisiyle kalp hastalıklarını önlemedeki etkisi, C ve E vitamini yönünden zengin oluşu ve daha birçok faydası nedeniyle son yıllarda dünyada ve ülke genelinde bolca tüketilen ve pazar değeri olan meyveler arasında yer alıyor.
Sinop'un Türkeli ilçesinin coğrafyasında özellikle yüksek rakımlı bölgelerde doğal olarak yetişen maviyemiş yetiştiriciliği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından proje kapsamına alınarak, ilçede yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için çiftçilere destekleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, ilk maviyemiş bahçesi 2020 yılında 10 dekar olarak ilçeye bağlı Çatakörencik köyünde kuruldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamına alınan maviyemiş yetiştiriciliği 2023 yılında ilçenin Çatakgüney, Gökçealan ve Düzler köylerinde olmak üzere 3 çiftçiye 3'er dekarlık demonstrasyon bahçesi olarak tesis edilmiş ve böylelikle 2023 yılı sonu itibari ile Türkeli ilçesinde maviyemiş ekimi toplam alan 43 dekara ulaşmış oldu. - SİNOP
Son Dakika › Yerel › Türkeli ilçesinde maviyemiş yetiştiriciliği yaygınlaşıyor - Son Dakika
Esra Ezmeci'nin programına konuk olan bir kadın itirafıyla ağızları açık bıraktı. Yüzü maskeli bir şekilde yayına çıkarak kayınbiraderiyle aşk yaşadığını belirten kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim" dedi.
CHP lideri Özgür Özel, İzmir Dikili'deki konuşmasında CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemi Tugay'ı tanıtırken pot kırdı. Özel, halka seslenirken Tugay yerine başka bir ismin elini tuttu. Yaptığı yanlış tanıtıma Özel'in de güldüğü görüldü.
ABD'de üretici fiyatları Ocak ayında tahminlerin üzerinde yüzde 0.3 artış gösterdi. Veri öncesi ÜFE'nin yüzde 0.1 artması bekleniyordu.
ATM'lerde nakit çekim limiti, daha önce 5 bin lira olan tutardan en az 10 bin liraya çıkarıldı. Bazı bankaların bu limiti 15 bin liraya kadar yükselttiği belirtildi.
Fenomenlere yönelik operasyonla malvarlığına el konulan ve sonrasında 11 yıllık eşinin kendisini eskortla aldattığını söyleyen Neslim Güngen, bu sefer de ölüm tehditleri aldığını belirterek "Benim ve çocuklarımın başına gelebilecek her şeyin sorumlusu eşimdir" dedi.
Genel başkanlığı bıraktıktan sonra ilk kez halkın içine karışan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'ne giderek esnafla bir araya geldi. Paylaşılan bir fotoğrafta dükkanın duvarındaki "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı dikkat çekti.
Maden faciasının yaşandığı Erzincan'daki siyanür havzasına su içmek için inen kuşların öldüğü iddiasıyla çok sayıda fotoğraf servis edildi. Sosyal medyadaki haberleri yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerdeki alanın siyanür içermeyen bölge olduğunu ve siyanüre bağlı herhangi bir ölüm yaşanmadığını aktardı. Açıklamada görüntülerdeki cisimlerin jeotekstil malzemeyi sabitlemek için kullanılan kum çuvalları olduğuna değinildi.
Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de pakette yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?