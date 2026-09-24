Türkeli\'nin elektriği açılan 250 milyon liralık trafo merkezinden sağlanacak

Sinop'un Türkeli ilçesinin elektrik altyapısını güçlendirecek Türkeli Transformatör Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 250 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen merkezle birlikte ilçenin elektriği doğrudan Türkeli'deki trafo merkezinden sağlanacak.

Türkeli'de özellikle kış aylarında yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerinin önüne geçilmesi ve ilçenin enerji altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yapımı tamamlanan Türkeli Transformatör Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Yeni trafo merkeziyle birlikte Türkeli, elektrik ihtiyacını çevre ilçelerde bulunan trafo merkezlerinden karşılamak yerine doğrudan kendi trafo merkezinden karşılayacak. Böylece ilçenin enerji arz güvenliğinin artırılması ve elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Açılış törenine Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdür Vekili Erol Ulaş, Türkeli Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, TEİAŞ 22. Bölge Müdürü Hakan Can, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, il genel ve belediye meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Türkeli Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir, yeni merkezle birlikte ilçenin enerji altyapısının daha güvenli hale geleceğini, elektrik kesintilerinin en aza indirilmesiyle vatandaşların daha kaliteli hizmet alacağını ve yeni yatırımlar için de güçlü bir altyapı oluşturulacağını söyledi.

Maviş: "Yaklaşık 250 milyon liralık yatırım"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise Türkeli'nin elektrik sorununda 2021 yılında yaşanan uzun süreli kesintilerin dönüm noktası olduğunu söyledi. Maviş, o dönemde Türkeli'de 6-7 gün süren elektrik kesintileri yaşandığını belirterek, ilçenin Ayancık'taki trafo merkezine bağlı olmasının sorunun temel nedenlerinden biri olduğunu ifade etti. Sorunun o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na iletildiğini aktaran Maviş, "O gün mesele gündemimize girmişti. Hemen harekete geçtik. Konunun açılış safhasına gelinceye kadarki her yaşanan bir hikaye oldu" dedi.

Türkeli Trafo Merkezi'nin yaklaşık 250 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirildiğini belirten Maviş, "Böylelikle Türkeli'nin elektriği Ayancık'taki trafodan beslenmeyecek, doğrudan kendi trafosundan alacak" ifadelerini kullandı.

Vali Özarslan: "Elektrik yönünden bağımsız ve hür Türkeli oluyor"

Vali Mustafa Özarslan da Türkeli Trafo Merkezi'nin ilçenin enerji altyapısı açısından uzun vadeli bir yatırım olduğunu belirtti. Türkeli'nin artık çevre ilçelere olan enerji bağımlılığının azalacağını ifade eden Özarslan, "Çatalzeytin'in yükünü alıyoruz, Ayancık'a yük olmaktan kurtuluyoruz. Dolayısıyla elektrik yönünden bağımsız ve hür Türkeli oluyor diye ifade edeyim. Bu uzun vadeli bir yatırım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Dr. Fikri Göncü tarafından dua edildi. Daha sonra protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri, açılışın ardından Türkeli Transformatör Merkezi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 250 milyon liralık yatırımla ilçeye kazandırılan Türkeli Trafo Merkezi'nin, elektrik arz güvenliğinin artırılması, kesintilerin azaltılması ve Türkeli'nin gelecekteki enerji ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir altyapı yatırımı olması bekleniyor.