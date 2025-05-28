Türkelli Kapalı Pazar Yeri Açıldı

Menemen Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Türkelli Kapalı Pazar Yeri'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Yeni Pazar yerimiz, Menemen ve Türkelli'ye hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra her ay yeni bir açılış yapacağız" dedi.

Menemen Belediyesi vatandaşların ve esnafın, yazları sıcaktan ve güneşten, kışları da yağmur ve soğuktan etkilenmemesi için kapalı pazar yeri çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Göreve geldikten sonra ilk olarak geçmişte üç belediye başkanı görmesine rağmen bir türlü tamamlanamayan Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri'nin inşaatını tamamlayıp hizmete açan, ardından da Seyrek ve Koyundere'ye kapalı pazar yerleri kazandıran Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, açılış zincirine yeni halkayı Türkelli'de ekledi. İçinde dükkan bölümleri, çevresinde kamelyaları, çocuk parkı, yeşil alanı ve modern dokusuyla Türkelli Kapalı Pazar Yeri, törenle açıldı.

Törene Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Menemen Koordinatörü Murat Gökçekaya, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, MHP Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların başkan ve yöneticileri, geçmiş dönem belde belediye başkanları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

"Her ay yeni bir açılışımız olacak"

Menemen Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından hazırlanan zeybek gösterisiyle başlayan açılış töreninde, kürsüye çıkan ilk isim olan Fatih Mahallesi Muhtarı Cihan Yandı, Türkelli'ye kazandırılan kapalı pazar yeri için Başkan Pehlivan'a teşekkür etti. Törende yaptığı konuşmasında, "Pazar yerlerimiz, çiftçimizin emeğinin karşılık bulduğu, esnafımızın ticaretini yürüttüğü çok önemli tesislerimizdir. Pazar yerlerimiz, tarlada güneşin altında emekle işlenen toprağın bize sunduğu en güzel mahsullerin, tüketiciyle buluşma noktasıdır. Tüm bunlarla birlikte pazar yerleri, yöre insanına ekonomiden günlük yaşama kadar büyük faydalar sağlar. Bugün burada yaptığımız açılışımız, yeni açılışlarımızın başlangıcı. Artık her ay yeni bir açılışımız olacak" dedi.

"3 yılda Menemen'in çehresini değiştirdiniz"

Başkan Pehlivan'ın konuşması sonrası Menemen Müftüsü Mustafa Seven'in duasıyla birlikte kurdele kesimine geçildi. Kurdele kesiminde kısa bir konuşma yapan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin,"Ben Türkelli'nin 20 yıl öncesini de biliyorum. 3 yılda Menemen'in ve Türkelli'nin çehresini değiştirdiniz. Cenab-ı Allah burada ticaret yapacak, alışveriş yapacak herkese hayırlı işler, hayırlı kazançlar nasip etsin. Yeni yapılan kapalı pazar yerimiz, Türkelli'mize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kurdele töreni sonrası Başkan Aydın Pehlivan ve protokol üyeleri, pazar yeri esnafının tezgahlarını tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dilerken, Türkellili vatandaşlar ve esnaf da kapalı pazar yeri hizmeti için teşekkür etti. - İZMİR