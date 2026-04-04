Türkeş, Vefatının 29. Yıl Dönümünde Anıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkeş, Vefatının 29. Yıl Dönümünde Anıldı

04.04.2026 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Bodrum, Alparslan Türkeş'i Mevlit ile andı; fikirleri ve idealleri vurgulandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Başkanlığı, Türk siyasetinin önemli isimlerinden Alparslan Türkeş'i, vefatının 29. yıl dönümünde düzenlenen program ve yayımlanan basın bildirisiyle andı.

Bodrum Merkez Adliye Camii'nde düzenlenen Mevlit programında partililer bir araya gelerek Türkeş'in aziz hatırasını yad etti. Okunan duaların ardından gerçekleştirilen lokma hayrı ile birlik, beraberlik ve vefa duyguları pekiştirildi. Yapılan açıklamada, Alparslan Türkeş'in Türk siyaset ve fikir hayatında önemli bir yere sahip olduğu vurgulanarak, kendisinin yalnızca bir siyasi lider değil, ortaya koyduğu fikirler ve ideallerle Türk milletinin yakın tarihinde iz bırakan bir şahsiyet olduğu ifade edildi. Ayrıca Türkeş'in Türk milletinin birlik ve dirliğini esas alan anlayışı ile devletin bekasını ön planda tutan kararlı duruşunun altı çizildi. Gençliğe verdiği önemle nesiller boyu sürecek bir fikri miras bıraktığına dikkat çekildi.

"Dokuz ışık doktrini Türk siyasetinde önemli bir yer edindi"

Basın bildirisinde, Türkeş'in Türk siyasi hayatına kazandırdığı Dokuz Işık Doktrini'nin milliyetçilik, ülkücülük, ahlakçılık, ilimcilik, toplumculuk, köycülük, gelişmecilik, halkçılık ile endüstricilik ve teknikçilik gibi temel prensipleri içerdiği belirtilerek, bu anlayışın Milliyetçi Hareket'in ideolojik temelini oluşturduğu kaydedildi. Alparslan Türkeş'in fikir dünyasının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu Cumhuriyet değerleri ile Türk milliyetçiliğini birleştiren bir anlayışa dayandığı ifade edilirken Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve milli karakterini koruyarak geleceğe taşımayı temel hedef olarak benimsediği belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Başkanlığı, Türkeş'in Türk milletinin birliği, devletin bekası ve milli değerlerin korunması yolunda ortaya koyduğu istikametin kendileri için rehber olmaya devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i vefat yıl dönümünde rahmet, minnet ve dualarla andık. Türk milletine adanmış bir ömrün sahibi olan Başbuğumuzun fikirleri, ülküsü ve bıraktığı izler daima yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 09:18:25. #7.12#
SON DAKİKA: Türkeş, Vefatının 29. Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.