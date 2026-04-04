Türkeş, Vefatının 29. Yıl Dönümünde Anıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Başkanlığı, Türk siyasetinin önemli isimlerinden Alparslan Türkeş'i, vefatının 29. yıl dönümünde düzenlenen program ve yayımlanan basın bildirisiyle andı.

Bodrum Merkez Adliye Camii'nde düzenlenen Mevlit programında partililer bir araya gelerek Türkeş'in aziz hatırasını yad etti. Okunan duaların ardından gerçekleştirilen lokma hayrı ile birlik, beraberlik ve vefa duyguları pekiştirildi. Yapılan açıklamada, Alparslan Türkeş'in Türk siyaset ve fikir hayatında önemli bir yere sahip olduğu vurgulanarak, kendisinin yalnızca bir siyasi lider değil, ortaya koyduğu fikirler ve ideallerle Türk milletinin yakın tarihinde iz bırakan bir şahsiyet olduğu ifade edildi. Ayrıca Türkeş'in Türk milletinin birlik ve dirliğini esas alan anlayışı ile devletin bekasını ön planda tutan kararlı duruşunun altı çizildi. Gençliğe verdiği önemle nesiller boyu sürecek bir fikri miras bıraktığına dikkat çekildi.

"Dokuz ışık doktrini Türk siyasetinde önemli bir yer edindi"

Basın bildirisinde, Türkeş'in Türk siyasi hayatına kazandırdığı Dokuz Işık Doktrini'nin milliyetçilik, ülkücülük, ahlakçılık, ilimcilik, toplumculuk, köycülük, gelişmecilik, halkçılık ile endüstricilik ve teknikçilik gibi temel prensipleri içerdiği belirtilerek, bu anlayışın Milliyetçi Hareket'in ideolojik temelini oluşturduğu kaydedildi. Alparslan Türkeş'in fikir dünyasının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu Cumhuriyet değerleri ile Türk milliyetçiliğini birleştiren bir anlayışa dayandığı ifade edilirken Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve milli karakterini koruyarak geleceğe taşımayı temel hedef olarak benimsediği belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Başkanlığı, Türkeş'in Türk milletinin birliği, devletin bekası ve milli değerlerin korunması yolunda ortaya koyduğu istikametin kendileri için rehber olmaya devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i vefat yıl dönümünde rahmet, minnet ve dualarla andık. Türk milletine adanmış bir ömrün sahibi olan Başbuğumuzun fikirleri, ülküsü ve bıraktığı izler daima yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA