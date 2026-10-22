Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'a yönelen 6 Husi İHA'sının engellendiğini duyurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın doğu ve güney bölgelerine fırlattığı 6 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerginlik sürüyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın yeni Husi saldırılarına hedef olduğunu duyurdu. El-Maliki, ülkenin doğu bölgesine fırlatılan 5 İHA ile ülkenin güneyini hedef alan 1 İHA'nın engellendiği bilgisini paylaştı.