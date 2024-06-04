Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu Kuruldu

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Arabulucular ve arabuluculuk merkezlerinin daha nitelikli ve hizmet vermesini amacıyla Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu (TURAMEP) kuruldu.

Arabulucular ve arabuluculuk merkezlerinin daha nitelikli ve hizmet vermesini amacıyla çatı kuruluş olarak hizmet verecek Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu (TURAMEP) kuruldu. Bugün Ankara'da açılışı gerçekleştirilen TURAMEP'in Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şimşek, açılışın ardından açıklamalarda bulundu.

Şimşek, arabuluculuk siciline kayıtlı 45 bin arabulucunun bulunduğunu belirterek, arabuluculuk aracılığıyla geçen yıl 1,5 milyon civarındaki uyuşmazlık sürecinin yüzde 65'inin anlaşmayla sonuçlandığını bildirdi.

Türkiye'de 2013 yılında uygulanmaya başlanmış olan arabuluculuğun, bir yılda yaklaşık 1 buçuk milyon hukuk uyuşmazlığı inceleyen ve bunun üzerinde çalışan bir sistem haline geldiğini belirten Şimşek, "Bu uyuşmazlıkların da yüzde 65'i anlaşmayla sonuçlandı. Bu demektir ki 1 milyon hukuk anlaşmazlığı anlaşmayla sonuçlanıyor. En az 2 milyon kişi aralarında tartışma veya husumet yerine uzlaşmayı tercih ediyor. Bu ülkemiz açısından sosyal barış ve toplumsal uzlaşı açısından son derece önemli. Şu anda 45 bin arabulucumuz var. Bu arabulucularımızı temsil etmek üzere de Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezi'nden Platformu yani TURAMEP kuruldu. Bu çerçevede de biz bugün açılış merasimini gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

Arabulucuların şu anda 45 bin sayısına ulaşmış durumda olduğunu da sözlerine ekleyen Şimşek, "Bu arabulucularımızın bir yılda yaptığı hukuki işlem sayısı 1 buçuk milyonu bulmuş durumda. Şu ana kadar bizim en büyük sorunumuz arabuluculuğun daha nitelikli hale getirilmesi sorunuydu. Arabulucularımızın sorunlarını, beklentilerini dile getiren bir yapı olarak TÜREMAP çalışacak. Aynı zamanda da arabuluculuğun daha nitelikli ve kaliteli hale getirilmesi için de faaliyetlerde bulunacak. Bu yönde eğitimler yapacak, bir takım pilot uygulamalar gerçekleştirecek" ifadelerine yer verdi. - ANKARA