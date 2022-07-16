Türkiye aşkına Altınova tek yürek

Türk Milleti'nin kararlı azmi ve kahramanlığı ile püskürtülen 15 Temmuz Darbe girişiminin 6. yılında şehitlerimiz Altınova'da çeşitli etkinliklerle anıldı. Etkinlikte, Tasavvuf Sanatçısı Murat Belet ve Konuşmacı Ahmet Yenilmez Altınovalı vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinliğe; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Altınova İlçe Emniyet Amir Komiser Yavuz Kartav, Altınova İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Fırat Zorlu, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, MHP Altınova İlçe Başkanı Serkan Dikyar ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, daire amirleri, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

6 yıl önce Türk Milleti'nin yeni bir destan yazdığını söyleyen Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, "Bu ülkeyi, milletimizi bölemeyecekler. Bunu Türk Milleti tek vücut olarak gösterdi. Birlik ve beraberlik içinde iç ve dış düşmanlarımız Türkiye'nin gücünü gördü. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz anma etkinliğimize katılan halkımıza teşekkürlerimizi sunuyor, Allah'tan bir daha böyle olaylar yaşanmamasını diliyorum. Ayasofya'yı yeniden ibadete açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ayrıca şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Kahpe vatan hainlerine unutulmaz bir ders

Türk Milleti'nin inançlı ve kararlı duruşuyla kahpe vatan hainlerine unutulmaz bir ders verdiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Altınova Halkı 29 gün nöbet tuttu. Bugün bakıyorum Altınova Halkı yine burada, meydanlarda. Altınova Halkı yine ülkesine, özgürlüğüne, demokrasiye sahip çıkıyor. Bu birlikteliği görünce bu vatanı kimsenin bölemeyeceğini görüyorum. Bu darbe girişiminde bulunan vatan hainlerine halkımız gereken cevabı çok net olarak verdi. O kara gecede hain darbeciler yüzünden hayatlarını kaybeden 252 Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimiz, Gazilerimiz ve aziz milletimiz her zaman kalbimizde olacaksınız" diye konuştu.

Programda saatler 00.13'ü gösterdiğinde ilçedeki tüm camilerden Sala okundu. Vatandaşlar, alana kurulan dev ekrandan ülke genelinde gerçekleştirilen anma programlarını takip etti. - YALOVA