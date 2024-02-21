Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri ve Yardımcısı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri ve Yardımcısı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri ve Yardımcısı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak'ı makamında misafir etti.

21.02.2024 10:10  Güncelleme: 10:14
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak'ı makamında misafir etti.

Kentte yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırma noktasında kamu kurum kuruluşları ile istişarelerde bulunmaya önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a bu kapsamda ziyaretler de sürüyor. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak, Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, "Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim" diye konuştu.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri ve Yardımcısı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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