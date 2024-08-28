Türkiye Boks Şampiyonası'nda 3. olan Rabia Yüceer ve ailesi Vali Aksoy'u ziyaret etti - Son Dakika
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Türkiye Boks Şampiyonası'nda 3. olan Rabia Yüceer ve ailesi Vali Aksoy'u ziyaret etti

Türkiye Boks Şampiyonası\'nda 3. olan Rabia Yüceer ve ailesi Vali Aksoy\'u ziyaret etti

Türkiye Boks Şampiyonası'nda U22 Kadınlar Kategorisinde 3. olan Rabia Yüceer ve ailesi, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Ziyarette, Rabia'nın babası ve abisi de yer aldı. Vali Aksoy, Rabia'yı başarılarından dolayı tebrik etti.

28.08.2024 16:57
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Türkiye Boks Şampiyonası'nda U22 Kadınlar Kategorisinde 3'üncü olan Rabia Yüceer ve ailesi Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.

Bursa'da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası'nda U22 Kadınlar Kategorisinde 3. olan Rabia Yüceer; 1996 yılında Kuzey Irak'ta operasyon esnasında gazi olan babası Serdar Yüceer ve abisi Oğuzhan Yüceer, Vali Aksoy'la bir araya geldi.

Ayrıca ziyarete Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, Başkan Yardımcısı Yücel Gül ve üye İzzet Okur da katıldı. Rabia Yüceer ile yaptığı müsabakalar, katıldığı turnuvalar ve gelecekteki hedefleri ile ilgili sohbet eden Vali Aksoy, Rabia'yı Eskişehir'e getirdiği madalyadan dolayı tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hüseyin Aksoy, Türkiye, Spor, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye Boks Şampiyonası'nda 3. olan Rabia Yüceer ve ailesi Vali Aksoy'u ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Boks Şampiyonası'nda 3. olan Rabia Yüceer ve ailesi Vali Aksoy'u ziyaret etti - Son Dakika
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