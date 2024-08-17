Türkiye'de 72 Yangın Çıktı, 45'i Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Yerel

Türkiye'de 72 Yangın Çıktı, 45'i Kontrol Altına Alındı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye genelinde çıkan 72 yangından 45'inin kontrol altına alındığını açıkladı. 27 yangına ise müdahale devam ediyor.

17.08.2024 00:29
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye genelinde 72 yangın çıkmış olup, bunların 45'i kontrol altına alındığını. 27 yangına ise müdahale devam etmekte olduğunu açıkladı.

İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke genelinde 72 yangın çıkmış olup, bunların 45'i kontrol altına alınmıştır. 27 yangına ise müdahale devam etmektedir.

Devletimiz tüm imkanlarıyla yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Yangınların ilk anından itibaren, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız koordineli bir şekilde ve büyük bir özveriyle çalışmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Altun, " İzmir'de devam eden yangınlarda toplam 596 araç ve 2965 personel ile müdahale çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir. Devletimizin ilgili kurumları, yangınla mücadele sürecini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ancak bu süreçte, kamuoyunda yangınlarla ilgili oluşan hassasiyeti istismar edebilecek yanlış bilgi ve haberler de dolaşıma girebilmektedir. Vatandaşlarımızın kasıtlı ve yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemeleri, sadece resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri esas almaları büyük bir önem arz etmektedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Fahrettin Altun, Türkiye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'de 72 Yangın Çıktı, 45'i Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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