Türkiye'de Hayvanları Koruma Kanunu Değişiyor

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Türkiye'de Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM komisyonu tarafından kabul edilmesiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken sokak hayvanları uzun süredir dünyanın da gündeminde. Avusturalya'da 2020 yılında "çok su içtiği" gerekçesiyle 5 bin yabani deve helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle öldürülürken İngiltere'de ise günlük ortalama 21 köpeğin sahiplendirilmemesi sonucu uyutulduğu açıklandı.

Türkiye'de sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM komisyonu tarafından kabul edilmesiyle gözler bir kez daha sokak hayvanlarına çevrildi. Son dönemde söz konusu yasa teklifi nedeniyle üzerinde durulan hayvanlara yönelik uygulamalar ve kararlar yalnızca Türkiye'nin gündeminde yer almıyor. Dünyanın farklı noktalarında da hayvanlara yönelik farklı uygulamalar ve kararlar dikkat çekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde 600 milyon sokak hayvanı bulunurken en fazla sokak hayvanının yaşadığı ülke 80 milyon ile Hindistan oldu.

İngiltere'de "tehlikeli vahşi hayvanların" evde beslenmesi endişesi

İngiltere'de Şubat ayında Born Free adlı bir yardım kuruluşu, hükümetin egzotik hayvanları da evcil hayvan olarak beslemelerine izin veren bir yasayı değiştirmesini talep etti. Yardım kuruluşu verilerine göre 1976 Tehlikeli Yabani Hayvanlar Yasası çerçevesinde İngilizlerin evlerinde yasal olarak 2 bin 700'den fazla tehlikeli vahşi hayvan beslendiğini ortaya koydu. Born Free, Birleşik Krallık yasalarına göre tehlikeli kabul edilen 3 bin vahşi hayvanın İngiltere genelinde "evcil hayvan" olarak tutulduğunu ve bunun son derece endişeli bir duruma yola açtığını savunuyor. Born Free Politika Başkanı Dr. Mark Jones, konuya ilişkin endişelerini dile getirerek "Bu çağda bu kadar çok tehlikeli hayvanın yasal olarak insanların evlerinde tutulmaya devam edilmesi inanılmaz" dedi.

İspanya'da sokak hayvanları toplanarak karantina, aşılama ve kısırlaştırma gibi uygun bakımı alanlarına alınıyor. Fransa'da da her gün sokağa bırakılan hayvan sayısı artış gösterirken Fransız yetkililer de sokak hayvanlarını topluyor.

Yunanistan'da ise sokak hayvanlarının sayısının azaltılması amacıyla evcil hayvanlar için nüfus kaydı ve zorunlu kısırlaştırma uygulaması yapılıyor. Yunanistan'da 2021 yılında yürürlüğe giren yasa çerçevesinde, sokak hayvanlarıyla ilgilenme belediyelerin sorumluluk alanında bulunuyor. Belediyeler tarafından toplanan sokak hayvanları tedavi edilip gerekli bakım işlemleri yapılmasının ardından barınaklara yerleştiriliyor ve 3 ay için sahiplenilmezse yeniden sokağa bırakılıyor.

İngiltere'de sahiplenilmeyen sokak köpekleri uyutuluyor

6.2 milyon sokak hayvanının bulunduğu İngiltere'de köpekler sokaktan alındıktan sonra barınaklara yerleştiriliyor bakımı tedavisi yapılıyor. Köpekler yerleştirildikleri barınaklardan 1 hafta içinde sahiplenilmezse uyutuluyor. Ülkede günlük ortalama 21 köpeğin sahiplendirilmemesi sonucu uyutulduğu açıklandı.

Avusturalya 5 bin deve katletti

Avusturalya'da 2020 yılında "çok su içtiği" gerekçesiyle 5 bin yabani deve, helikopterlerden tüfeklerle açılan ateşle öldürülmüştü. İngiliz yetkililerden yapılan açıklamalarda, deve itlafının 5 gün sürdüğü kaydedilmişti. Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) Yönetim Kurulu üyelerinden Marita Baker, "İnanılmaz bir sıcak altında sıkışıp kalmıştık, dışarı dahi çıkamıyorduk. Develer her yeri işgal etmişti, klimalardan dahi su içiyorlardı. Sokaklar develerle dolmuştu" açıklamasını yapmıştı. - MELBOURNE