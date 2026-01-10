Atatürk Üniversitesinde tarım öğretiminin 180. Yılına anlamlı kutlama: "Gelecek tarımda, tarım bilimde yükseliyor" - Son Dakika
Atatürk Üniversitesinde tarım öğretiminin 180. Yılına anlamlı kutlama: "Gelecek tarımda, tarım bilimde yükseliyor"

Atatürk Üniversitesinde tarım öğretiminin 180. Yılına anlamlı kutlama: "Gelecek tarımda, tarım bilimde yükseliyor"
10.01.2026 10:08  Güncelleme: 10:11
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Türkiye'de modern tarım öğretiminin başlangıcının 180. yıl dönümünü büyük bir etkinlikle kutladı. Tarımın geçmişi, bugünü ve geleceği üzerine yapılan konuşmalarla, 'Tarım 4.0' vizyonu ele alındı.

Türkiye'de modern tarım öğretiminin başlamasının 180. yıl dönümü, tarımın ve hayvancılığın merkezi Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen geniş kapsamlı bir programla kutlandı.

Akademik dünyadan siyarete, yerel yönetimlerden sektör temsilcilerine kadar pek çok önemli ismi bir araya getiren etkinlikte, tarımın dünü, bugünü ve "Tarım 4.0" vizyonuyla şekillenecek geleceği ele alındı.

Programa Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun yanı sıra, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker, Erzurum Vali Vekili Mustafa Berk Çelik ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Önceki Dönem Erzurum Milletvekili Adnan Yılmaz, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur ile akademisyenler, ziraat mühendisleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Akademik Vizyon ve Şehir Bütünleşmesi

Programın açılışında konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin akademik birikimini şehrin ve ülkenin kalkınma hedefleriyle birleştirme kararlılığını vurguladı. Rektör Hacımüftüoğlu, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Bugün sadece bir kutlama yapmıyoruz; 180 yıllık bir birikimin üzerine yeni nesil bir gelecek inşa ediyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak akademik vizyonumuzu, şehrimizin potansiyeliyle aynı potada eritiyoruz. Ziraat Fakültemiz, bilimsel üretkenliği ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla bu vizyonun en güçlü lokomotiflerinden biridir. Tarımda dijitalleşme ve bilimsel veriyle desteklenen üretim, ülkemizin gıda güvenliğinin teminatıdır."

Siyaset ve Yerel Yönetimden Tam Destek

Etkinliğe katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker, Erzurum Vali Vekili Mustafa Berk Çelik ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptıkları konuşmalarda tarımsal eğitimin stratejik önemine değindiler. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur ise fakültenin yönetim anlayışını "bilimsel üretkenlik ve güçlü iş birliği" olarak tanımlayarak, emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Fikrettin Şahin, "Tarımsal Biyoteknolojinin Gelişim Süreci ve Küresel Tarıma Etkileri" başlıklı ufuk açıcı bir sunum gerçekleştirdi. Şahin, küresel iklim krizi ve artan nüfus karşısında tarımsal biyoteknolojinin sunduğu çözümlere dikkat çekti.

Başarı ve Vefa Bir Arada

Programın en anlamlı anları, akademik başarıların ödüllendirildiği ve 30 yıllık mezunların ağırlandığı plaket töreninde yaşandı.

Akademik Performans Ödülleri: 2024 yılı değerlendirmelerinde profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlisi kategorilerinde ilk üçe giren akademisyenlere plaketleri takdim edildi.

Bilime Uluslararası Katkı: Prof. Dr. Sezai Ercişli, Bosna Hersek'ten aldığı uluslararası ödül vesilesiyle ayrıca tebrik edildi.

30. Yıl Vefası: 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Ziraat Fakültesinden mezun olan isimlere "Ziraat Mühendisliğinde 30. Yıl" plaketleri verildi.

Üreticiye Saygı: Bilimin sahadaki uygulayıcıları olan başarılı çiftçiler Oktay Karakaş, Murat Erbay ve Mevlüt Koçan, tarımsal üretime katkılarından dolayı onurlandırıldı.

Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin dinletisiyle renklenen program, toplu fotoğraf çekimi ve iyi dileklerle sona erdi. Türkiye'nin en köklü ziraat fakültelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 180. yıl kutlamalarıyla tarım eğitimindeki öncü rolünü bir kez daha tescillemiş oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesinde tarım öğretiminin 180. Yılına anlamlı kutlama: 'Gelecek tarımda, tarım bilimde yükseliyor'

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Atatürk Üniversitesinde tarım öğretiminin 180. Yılına anlamlı kutlama: "Gelecek tarımda, tarım bilimde yükseliyor"
