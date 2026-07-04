Türkiye'de Sıcak Hava Balonlarıyla 308 Bin Yolcu Seyahat Etti - Son Dakika
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Türkiye'de Sıcak Hava Balonlarıyla 308 Bin Yolcu Seyahat Etti

Türkiye\'de Sıcak Hava Balonlarıyla 308 Bin Yolcu Seyahat Etti
04.07.2026 12:36
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 2026'nın ilk yarısında 13 bin balon uçuşuyla 308 bin yolcu taşındığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2026 yılının ilk yarısında 13 bin balon uçuşunda 308 bin yolcu seyahat etti" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hazırlanan sıcak hava balon istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, SHGM bünyesinde verilen güvenli uçuşa yönelik eğitimler sayesinde Türkiye'nin sıcak hava balon turizminde gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı bakımından dünyada en üst sıralara çıktığının altını çizdi.

Türkiye'de SHGM tarafından yetkilendirilen 71 sıcak hava balon işletmesi bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, 6 onaylı kurum aracılığıyla sektöre yönelik eğitimlerin verildiğini söyledi.

Yılın ilk yarısında 13 bin balon yolcusu

2025 yılının sıcak hava balonu turizmi açısından oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Şanlıurfa Göbeklitepe, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere 40 bin balon uçuşu gerçekleştirildi. Bu uçuşlarda 915 bin yerli ve yabancı yolcu ağırlandı. 2026 yılının ilk yarısında ise 13 bin balon uçuşunda 308 bin yolcu seyahat etti" ifadelerini kullandı.

2011 yılından bu yana 6 milyon 893 bin balon yolcusu

Bakan Uraloğlu, yapılan uçuşların yüzde 80'den fazlasının Kapadokya bölgesinde gerçekleştiğini vurguladı. Uraloğlu, Türkiye'de faaliyet gösteren balon sayısının 530'a ulaştığını kaydederek "Ülkemizde sıcak hava balonu işletmeciliği her yıl büyümeye devam ediyor. Bakanlık olarak da bu alanda her türlü desteği verdik. 2011 yılından bu yana Türkiye genelinde gerçekleştirilen yaklaşık 350 bin uçuşta 6 milyon 893 bin yerli ve yabancı balon yolcusu Türkiye'nin eşsiz doğasını izleme fırsatı buldu. Sıcak hava balonlarıyla uçan yolcu sayısı Başkent nüfusunu aşan bir büyüklüğe ulaştı" diye konuştu.

"Toplamda 53 balon ihraç edildi"

2026 itibarıyla Türk yapımı sıcak hava balonlarının 11 ülkeye ihraç edildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ruanda, Gana, Mısır, Azerbaycan, Katar, Umman, Tanzanya, Güney Kore, Japonya, Meksika ve Ürdün'e toplamda 53 balon ihraç edildi. En çok satış yapılan ülke ise 27 balonla Mısır oldu" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Havacılık, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Yerel, Son Dakika

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