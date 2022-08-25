TDP Genel Başkanı Sarıgül, Muş'ta cezaevi önünden af çağrısında bulundu - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Muş'ta cezaevi önünden af çağrısında bulundu

25.08.2022 18:27
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Muş'ta cezaevi önünden af çağrısında bulundu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muş'ta mahkumlara genel af çağrısını yineledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muş'ta mahkumlara genel af çağrısını yineledi.

Türkiye Değişim Partisi Muş İl Başkanlığı yönetimiyle birlikte Muş E Tipi Cezaevi önünde açıklamalarda bulunan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 9 Nisan'da bir af çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, Türkiye Değişim Partisi olarak aylardan beri cezaevlerini gezdiklerini söyledi. Bugün Muş Cezaevi'nin önünde 54. ili ziyaret ettiğini kaydeden Sarıgül, "Af çağrımız kesinlikle vicdani bir çağrıdır. Toplumsal barışa ihtiyaç var, kardeşlik hukukuna ihtiyaç var. Cezaevlerinde şu anda dünyaya gelen yüzlerce çocuk var. Daha yaşamla buluşamadılar. Cezaevlerinin dışında 1 yaşla, 10 yaş arasında yüzlerce çocuk var. Babalarına, annelerine daha sarılamadı. O nedenle bizim devletimiz vicdanlı devlettir, devletimiz şefkatli bir devlettir. 285 bin kader mahkumuna kucak açmamız lazım. Bunun için bütün siyasi partileri göreve çağırıyorum, parlamentoyu göreve çağırıyorum. Toplumsal barış için affet Türkiye'm, kardeşlik hukuku için affet Türkiye'm, annelerin yüzünün gülmeleri için affet Türkiye'm, babaannelerin, anneannelerin yüzünün gülmeleri için affet Türkiye'm, çocukların yüzünün gülmeleri için affet Türkiye'm, annelerine, babalarına kavuşmak için aylardan beri, yıllardan beri çırpınan çocuklar var, bu çocukların yüzünün gülmesi için affet Türkiye'm" dedi.

"Af çağrımızın kesinlikle bir oy amacı yoktur, gönülleri yapma amacı vardır"

Mahkumların dışarı çıkmaları durumunda onlara destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Sarıgül, "285 bin kader mahkumu dışarı çıktıktan sonra onlara kucak açmalıyız, onlara destek vermeliyiz, onlara şefkat elimizi uzatmalıyız. Kader mahkumlarına mutlaka sosyal destek vermeliyiz, toplumsal destek vermeliyiz, ekonomik destek vermeliyiz. Türkiye Değişim Partisi olarak aylardan beri koşturduğumuz, aylardan beri yürüttüğümüz af çalışması toplumsal barış içindir, kardeşlik hukuku içindir. Af çağrımızın kesinlikle bir oy amacı yoktur, gönülleri yapma amacı vardır" diye konuştu.

Sarıgül, açıklamasının ardından burada mahkumların yakınlarıyla sohbet etti. Sarıgül ve beraberindekiler, buradaki açıklamaların ardından kara yolu ile Malazgirt'e hareket etti. - MUŞ

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Kaynak: İHA

Türkiye, Muş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TDP Genel Başkanı Sarıgül, Muş'ta cezaevi önünden af çağrısında bulundu - Son Dakika

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