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Türkiye'deki en büyük insani yardım programına AB'den 325 milyon avroluk destek - Son Dakika

Türkiye'deki en büyük insani yardım programına AB'den 325 milyon avroluk destek

02.12.2021 12:44
Türkiye'deki en büyük insani yardım programına AB'den 325 milyon avroluk destek

Avrupa Birliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) projesine 325 milyon avroluk destekte bulunacak.

Avrupa Birliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sosyal Uyum Yardımı (SUY) projesine 325 milyon avroluk destekte bulunacak.

Kızılay, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde AB fonlarıyla yürütülen SUY projesinin 2023 yılına kadar devamı için önemli bir adım atıldı. Avrupa Birliği, 2023 yılının başına kadar projeye 325 milyon avroluk destek sağlayacak.

Türkiye şu anda dünyadaki en fazla mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor. SUY programı, KızılayKart aracılığı ile 2016 yılından bu yana aylık nakit yardımlar ile mülteci ailelerin yemek, kira, ulaşım ve ilaç gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım ediyor. Halihazırda mülteci aileler kişi başı aylık 155 TL alıyor. Nakit desteği sağlanarak ihtiyaçlarını karşılama konusu ailelere bırakılırken, proje aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisine de katkı sağlıyor. Türkiye'nin kendi yardım sistemi ile uyumlu olan nakit yardımı, şu anda ülkedeki kırılgan mülteci nüfusun üçte birini destekliyor. - ANKARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği, Mülteci, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'deki en büyük insani yardım programına AB'den 325 milyon avroluk destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'deki en büyük insani yardım programına AB'den 325 milyon avroluk destek - Son Dakika
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