Türkiye Diyanet Vakfı, 8. Uluslararası İyilik Ödülleri\'ni Veriyor

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), iyiliği yaymak ve farkındalığı artırmak amacıyla iyilik öncülerini 8. kez ödüllendirecek.

Türkiye Diyanet Vakfı, iyiliği yaymak, duyurmak ve iyiye olan farkındalığı artırmak için 2015 yılında başlattığı Uluslararası İyilik Ödülleri'nin 8'incisini gerçekleştirmek üzere hazırlıklara başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içinde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri için başta Türkiye olmak üzere, dünyanın dört bir yanında iyiliğe öncülük etmiş kişilerin takdirlik öyküleri toplanıyor. Dünya genelinde farkındalık oluşturan, toplumları harekete geçiren, farklı kültürleri bir iyilik etrafında birleştiren ve çevresine iyilik hikayeleri anlatan başvurular, 25 Aralık 2024 tarihine kadar değerlendirilmek üzere kabul edilecek.

Başvuru yapmak isteyenler, aday gösterecekleri hikayelerini "iyilikodulleri@tdv.org" adresine e-posta yoluyla gönderebilecek. Marka haline gelen Uluslararası İyilik Ödülleri hakkında detaylı bilgiye "www.uluslararasiiyilikodulleri.com" internet adresinden ulaşılabilecek.

Cumhurbaşkanlığında ödüller takdim edilecek

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan Uluslararası İyilik Ödülleri töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle önümüzdeki Mart ayında gerçekleştirilecek. Tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ve iyiliği yücelten isimlere ödülleri törende takdim edilecek.

8. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde, Türkiye ve dünyanın farklı noktalarında topluma örnek teşkil eden, çevresine ve dünyaya umut olan iyilik öncülerine ödül verilecek. Törende ayrıca, belirlenen kişilere vefa ödülü de takdim edilecek.

Ödül almaya hak kazanacak iyilik öncülerinin isimleri, 8. Uluslararası İyilik Ödülleri programında ilan edilecek. İyilik ödüllerini alacak adayları belirlemek için kurulan komisyon tarafından seçilen iyilik hikayeleri, aralarında Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da bulunduğu jürinin değerlendirmesine sunulacak. Ödül almaya hak kazanan isimler, jüri tarafından yapılacak oylama sonucu belirlenecek. - ANKARA