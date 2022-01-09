Türkiye gazetesi Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Türkiye gazetesi çalışanları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Başarılı çalışanları plaketle ödüllendiren İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, "Çok çalışıp istihdam sağlayarak devletimize daha çok katma değer kazandırmalıyız" dedi.

Türkiye gazetesi çalışanları, İzmir Kemalpaşa'da bir araya gelerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Kutlamaya çalışanların yanı sıra İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, Türkiye gazetesinin İzmir Koordinatörü Yüksel Güven ve İhlas Mağazalar Koordinatörleri Mevlüt Bedir ile Muzaffer Yıldız da katıldı.

Başarılı çalışanları plaketle ödüllerinden İhlas Pazarlama İzmir Bölge Müdürü Erhan Arslan, "2022 yılında okuyucularımızı sık sık ziyaret edeceğiz. Çok çalışıp istihdam sağlayarak devletimize daha çok katma değer kazandırmalıyız" diye konuştu.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - İZMİR