 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye Gençlik Vakfı, 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Gençlik Vakfı, 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi

Türkiye Gençlik Vakfı, Tavşanlı'da 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı belediye kültür sarayında düzenledi. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı'nın katıldığı kongrede mevcut temsilci İlyas Hakarayan görevine devam etti.

Türkiye Gençlik Vakfı, 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı\'nı gerçekleştirdi
21.12.2023 - 22:41,
Abone Ol

Türkiye Gençlik Vakfı, 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı, Tavşanlı'da 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı belediye kültür sarayında gerçekleştirdi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı'nın iştirak ettiği kongreye Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler eşi Birsen Güler ile birlikte katıldı. Eğitimciler, siyasiler ve gençlerin yer aldığı kongrede mevcut temsilci İlyas Hakarayan görevine devam etti.

Başkan Mustafa Güler, burada yaptığı konuşmada gençlerin Türkiye Yüzyılı vizyonunda en önemli unsur olduğunu hatırlatarak "Tavşanlı'daki gençlerin sorunlarıyla ilgilenmek, onların donanımlı bireyler olarak toplumda yer edinmesini sağlamak hepimizin birinci vazifesidir. Türkiye Gençlik Vakfı'nın çalışmaları bu fikir çok önemlidir. Biz Tavşanlı Belediyesi olarak vakfımızın her zaman yanında olduk ve olmayı sürdüreceğiz. İlyas Hakarayan kardeşimize ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kongre yapılan konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekimi ve hediye takdimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mustafa Güler, Tavşanlı, Kütahya, Yerel, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye Gençlik Vakfı, 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi - Son Dakika


22:51
Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34
CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
21:41
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
21:35
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:14
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08
DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54
AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı

Son Dakika
22:51 Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34 CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
21:41 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
21:35 Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:14 Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08 DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54 AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
19:31 Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 23:31:23. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Gençlik Vakfı, 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement