Türkiye Gençlik Vakfı, 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı, Tavşanlı'da 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı belediye kültür sarayında gerçekleştirdi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı'nın iştirak ettiği kongreye Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler eşi Birsen Güler ile birlikte katıldı. Eğitimciler, siyasiler ve gençlerin yer aldığı kongrede mevcut temsilci İlyas Hakarayan görevine devam etti.

Başkan Mustafa Güler, burada yaptığı konuşmada gençlerin Türkiye Yüzyılı vizyonunda en önemli unsur olduğunu hatırlatarak "Tavşanlı'daki gençlerin sorunlarıyla ilgilenmek, onların donanımlı bireyler olarak toplumda yer edinmesini sağlamak hepimizin birinci vazifesidir. Türkiye Gençlik Vakfı'nın çalışmaları bu fikir çok önemlidir. Biz Tavşanlı Belediyesi olarak vakfımızın her zaman yanında olduk ve olmayı sürdüreceğiz. İlyas Hakarayan kardeşimize ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kongre yapılan konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekimi ve hediye takdimiyle sona erdi.