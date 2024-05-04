Türkiye Genelinde 313 Ton Çöp Ormanlardan Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türkiye Genelinde 313 Ton Çöp Ormanlardan Toplandı

Türkiye Genelinde 313 Ton Çöp Ormanlardan Toplandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Orman Benim' kampanyası kapsamında Türkiye genelinde 313 ton çöp, orman alanlarından toplanarak geri dönüşüme gönderildi. Kampanyaya binlerce kişi katılırken, özellikle gençlerin ilgisi sevindirici oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kampanyanın toplumun her kesiminden yoğun ilgi gördüğünü belirtti ve orman yangınlarına karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı.

04.05.2024 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Orman Benim" kampanyasında Türkiye genelinde 313 ton çöp, orman alanlarından toplanıp geri dönüşüme gönderdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından dün Muğla'da başlangıcı verilen kampanya Türkiye'nin her ilinden yoğun ilgi gördü. Hava muhalefeti nedeniyle sadece 4 ilde gerçekleşemeyen kampanyaya başta gençler olmak üzere 7'den 77'ye herkes katıldı.

Yurt genelinde "Orman Benim" diyen binlerce insan valilikler ve orman bölge müdürlükleri tarafından önceden belirlenen adreslerde buluştu. Etkinliğe kimi 3 yaşında çocuğuyla gelirken kimi de torunuyla beraber katıldı.

Özellikle orman içinde yer alan yollarda gerçekleşen çöp toplama işleminde Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de örtü altı temizliği yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kampanyanın toplumun her kesiminden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Bakanlık olarak orman yangılarına her sezon öncesi olduğu gibi hazırlıklı girdiklerini aktaran Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde teyakkuz halinde olduğunu aktardı.

Yangınları 3 safha olarak değerlendirdiklerini belirten Yumaklı, "Bu kampanyamız bizim en çok önemsediğimiz yangın öncesi safhaya giriyor. Bizim en büyük amacımız yangınları kısa sürede söndürmek değil başlamamasını sağlamak" diye konuştu.

Kampanyaya on binlerce vatandaşın katıldığını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Kampanyamızda yaklaşık 313 ton çöp toplandı. Bu çöpler de geri dönüşüme gönderildi" dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle orman yangınları riski daha da arttığına işaret eden Yumaklı, "Ülkemizde çıkan orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı. Yani orman yangınlarına engel olmak elimizde. Vatandaşlarımızdan bir kez daha istirham ediyorum. Ormanlar hepimizin" şeklinde konuştu.

Kampanyaya özellikle gençlerin ilgisinin sevindirici olduğuna değinen Yumaklı, "Bu gerçekleştirdiğimiz kampanyamız bir ilk ama son değil. Başta gençlerimiz olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye Genelinde 313 Ton Çöp Ormanlardan Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:39 İçişleri’nden tasarruf adımı Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı İçişleri'nden tasarruf adımı! Bakan Yerlikaya ile yardımcılarının araç ve koruma sayısı azaltıldı
12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
02:21 Ata tecavüz eden PKK’lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş İşte gün yüzüne çıkan detaylar Ata tecavüz eden PKK'lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş! İşte gün yüzüne çıkan detaylar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
11:11 Mahmut Tuncer estetik yaptırdı Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 12:55:09. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Genelinde 313 Ton Çöp Ormanlardan Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement