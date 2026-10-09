Türkiye ikincisi Error404 Takımı, Antalya\'daki IAC 2026\'da Muğla\'yı temsil etti

Türkiye ikincisi Error404 Takımı, Antalya'daki IAC 2026'da Muğla'yı temsil ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 TUA Astro Hackathon'da Türkiye ikincisi olan Error404 Takımı, Antalya'daki IAC 2026 Uluslararası Uzay Kongresi'nde sunum yaparak Marmaris ve Muğla'yı temsil etti. Marmarisli üç öğrenciden oluşan takım, kongredeki sunumuyla Marmaris ve Muğla için gurur kaynağı oldu.
2026 TUA Astro Hackathon yarışmalarında Türkiye ikincisi olan Error404 Takımı, Antalya'da düzenlenen IAC 2026 Uluslararası Uzay Kongresi'nde sunum yaparak Marmaris'i ve Muğla'yı temsil etti.
Marmarisli öğrencilerden oluşan Error404 Takımı, Türkiye ikinciliğiyle elde ettiği başarıyı uluslararası bir platforma taşıdı. Takım, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı IAC 2026 Uluslararası Uzay Kongresi'nde sunum gerçekleştirdi.
Üç öğrencinin başarısı Marmaris'e gurur yaşattı
Takımda, Sıtkı Zaralı Ortaokulu öğrencileri Ahmet Sarp Demiralp ve Niyazi Deniz Akcan ile Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Atakan Algül yer aldı. 2026 TUA Astro Hackathon yarışmalarında Türkiye ikinciliğine ulaşan üç öğrenci, kongredeki sunumlarıyla Marmaris ve Muğla için gurur kaynağı oldu.
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