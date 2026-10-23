Türkiye-İran sınır güvenliği 1937 Tahran Anlaşması gereğince Maku'da görüşüldü - Son Dakika
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Türkiye-İran sınır güvenliği 1937 Tahran Anlaşması gereğince Maku'da görüşüldü

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Türkiye-İran sınır güvenliği 1937 Tahran Anlaşması gereğince Maku\'da görüşüldü
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Türkiye ve İran heyetleri, sınır güvenliği konularını görüşmek üzere İran'ın Maku kentinde bir araya geldi. Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar ve Albay Mehdi Habibzade başkanlığındaki heyetler, 1937 tarihli Tahran Anlaşması gereğince düzenlenen toplantıda konuları ele aldı.

Türkiye ve İran heyetleri, sınır güvenliği konularını görüşmek üzere Maku'da bir araya geldi.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar başkanlığındaki Türkiye Cumhuriyeti Iğdır Hudut Komiserliği heyeti ile Maku Hudut Komiseri Albay Mehdi Habibzade başkanlığındaki İran İslam Cumhuriyeti Maku Hudut Komiserliği heyeti, İran'ın Maku kentinde düzenlenen Mutat Toplantı'da bir araya geldi. 1937 tarihli Tahran Anlaşması gereğince gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ile İran arasındaki sınır güvenliğine ilişkin konular ele alındı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Türkiye-İran sınır güvenliği 1937 Tahran Anlaşması gereğince Maku'da görüşüldü - Son Dakika
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