Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Amatör Müzisyenler Sahne Aldı - Son Dakika
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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Amatör Müzisyenler Sahne Aldı

Türkiye Kültür Yolu Festivali\'nde Amatör Müzisyenler Sahne Aldı

Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 'Sen de Söyle' yarışmasının finali, on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Yarışmanın birincisi Müzik Öğretmeni Özge Polat oldu.

27.08.2024 11:06
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Türkiye Kültür Yolu Festivali, ünlü sanatçıların yanı sıra amatör müzisyenlere de sahnelerini açıyor. Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Sen de Söyle" yarışmasının finali, on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Her şehirde amatör sesleri halkla buluşturmayı hedefleyen "Sen de Söyle" yarışmasının ikincisi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Onlarca amatör şarkıcının katıldığı yarışmanın finalistleri Özge Polat ve Sefa Karakuş oldu. Yarışmanın finali, Alişan konseri öncesinde Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda halkın oylarıyla belirlendi. Özge Polat, Tutam Yar Elinden, Sefa Karakuş ise Kırmızı Gül Demet Demet türkülerini ana sahnede on binlerce kişinin karşısında söyledi. 2681 oyun kullanıldığı yarışmada, yüzde 56 oy oranıyla Müzik Öğretmeni Özge Polat birinci seçildi. Polat birinci seçildikten sonra alkışlar eşliğinde tekrar sahneye çıkarak bir kez daha birinci olduğu şarkıyı seslendirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Amatör Müzisyenler Sahne Aldı - Son Dakika
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