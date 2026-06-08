Türkiye\'nin Ay Hedefleri için Çalışma Toplantısı

Türkiye'nin Ay'a yönelik bilimsel ve teknolojik hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen Ay Bilimsel Çalışma Grubu Toplantıları, akademi, kamu ve sanayi paydaşlarını ortak bir platformda buluşturmaya devam ediyor. Türkiye'nin ilk Ay görevi çerçevesinde gerçekleştirilen çalıştay serisinin dördüncüsü, 10 Haziran 2026 tarihinde Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen Ay Bilimsel Çalışma Grubu, Türkiye'nin Ay araştırmalarına yönelik bilimsel yol haritasının şekillendirilmesine katkı sağlıyor. Daha önce Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen toplantılarda; bilimsel görev yüklerinin gelişim süreçleri, teknik ihtiyaçları, bilimsel hedefleri ve Ay araştırmalarına yönelik güncel çalışmalar ele alınmış, farklı disiplinlerden araştırmacıların katkılarıyla çalışma grupları oluşturulmuştu.

Toplantılarda, Türkiye'nin Ay Programı kapsamında geliştirilen ve "Ali Kuşçu Bilim, Keşif ve Haritalama Hedefleri" başlığı altında ele alınan bilimsel görev yüklerinin gelişim süreçleri, bilimsel altyapıları ve teknik özellikleri değerlendirilmişti. Bu kapsamda Ay yüzeyinin haritalanması, uzay ortamının karakterizasyonu, radyasyon ölçümleri, uzaktan algılama teknikleri, görüntüleme sistemleri, bilimsel veri analizi ve gelecekteki Ay görevlerine yönelik teknolojik altyapılar gibi birçok konu uzmanlar tarafından ele alınmış.

Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek IV. Ay Bilimsel Çalışma Grubu Toplantısı'nda, Türkiye'nin Ay Programı kapsamında yürütülen çalışmalardaki güncel gelişmeler, bilimsel görev yüklerinin mevcut durumu ve yeni iş birliği fırsatları ele alınacak. Toplantı, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi temsilcilerini bir araya getirerek Türkiye'nin Ay araştırmaları alanındaki bilimsel ve teknolojik kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Program kapsamında Ay yüzeyi araştırmaları, kaynak kullanımı, regolit temelli çalışmalar ile robotik sistemler, haberleşme, navigasyon, güç sistemleri ve iniş teknolojileri gibi uzay teknolojilerine yönelik konular değerlendirilecek. Bilimsel oturumlarda ise uzay ortamında veri işleme, sistem dayanıklılığı, robotik uygulamalar ve ileri itki teknolojileri gibi alanlardaki güncel çalışmalar ele alınacak. Türkiye'nin uzay vizyonunun önemli bileşenlerinden biri olacak Ay Programı kapsamında gerçekleştirilen bu toplantılar, yalnızca mevcut görev hedeflerine değil, gelecekte yürütülmesi planlanan derin uzay ve Ay araştırmalarına da zemin hazırlıyor.

Bilimsel bilgi üretiminin artırılması, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir platform niteliği taşıyan Ay Bilimsel Çalışma Grubu toplantısında elde edilecek çıktıların, Türkiye'nin Ay araştırmalarına yönelik bilimsel ve teknolojik yol haritasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. - DÜZCE