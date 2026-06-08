Türkiye'nin Ay Hedefleri için Çalışma Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Ay Hedefleri için Çalışma Toplantısı

Türkiye\'nin Ay Hedefleri için Çalışma Toplantısı
08.06.2026 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi'nde Türkiye'nin Ay Programı kapsamında bilimsel toplantı düzenlenecek.

Türkiye'nin Ay'a yönelik bilimsel ve teknolojik hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen Ay Bilimsel Çalışma Grubu Toplantıları, akademi, kamu ve sanayi paydaşlarını ortak bir platformda buluşturmaya devam ediyor. Türkiye'nin ilk Ay görevi çerçevesinde gerçekleştirilen çalıştay serisinin dördüncüsü, 10 Haziran 2026 tarihinde Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen Ay Bilimsel Çalışma Grubu, Türkiye'nin Ay araştırmalarına yönelik bilimsel yol haritasının şekillendirilmesine katkı sağlıyor. Daha önce Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen toplantılarda; bilimsel görev yüklerinin gelişim süreçleri, teknik ihtiyaçları, bilimsel hedefleri ve Ay araştırmalarına yönelik güncel çalışmalar ele alınmış, farklı disiplinlerden araştırmacıların katkılarıyla çalışma grupları oluşturulmuştu.

Toplantılarda, Türkiye'nin Ay Programı kapsamında geliştirilen ve "Ali Kuşçu Bilim, Keşif ve Haritalama Hedefleri" başlığı altında ele alınan bilimsel görev yüklerinin gelişim süreçleri, bilimsel altyapıları ve teknik özellikleri değerlendirilmişti. Bu kapsamda Ay yüzeyinin haritalanması, uzay ortamının karakterizasyonu, radyasyon ölçümleri, uzaktan algılama teknikleri, görüntüleme sistemleri, bilimsel veri analizi ve gelecekteki Ay görevlerine yönelik teknolojik altyapılar gibi birçok konu uzmanlar tarafından ele alınmış.

Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek IV. Ay Bilimsel Çalışma Grubu Toplantısı'nda, Türkiye'nin Ay Programı kapsamında yürütülen çalışmalardaki güncel gelişmeler, bilimsel görev yüklerinin mevcut durumu ve yeni iş birliği fırsatları ele alınacak. Toplantı, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi temsilcilerini bir araya getirerek Türkiye'nin Ay araştırmaları alanındaki bilimsel ve teknolojik kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Program kapsamında Ay yüzeyi araştırmaları, kaynak kullanımı, regolit temelli çalışmalar ile robotik sistemler, haberleşme, navigasyon, güç sistemleri ve iniş teknolojileri gibi uzay teknolojilerine yönelik konular değerlendirilecek. Bilimsel oturumlarda ise uzay ortamında veri işleme, sistem dayanıklılığı, robotik uygulamalar ve ileri itki teknolojileri gibi alanlardaki güncel çalışmalar ele alınacak. Türkiye'nin uzay vizyonunun önemli bileşenlerinden biri olacak Ay Programı kapsamında gerçekleştirilen bu toplantılar, yalnızca mevcut görev hedeflerine değil, gelecekte yürütülmesi planlanan derin uzay ve Ay araştırmalarına da zemin hazırlıyor.

Bilimsel bilgi üretiminin artırılması, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir platform niteliği taşıyan Ay Bilimsel Çalışma Grubu toplantısında elde edilecek çıktıların, Türkiye'nin Ay araştırmalarına yönelik bilimsel ve teknolojik yol haritasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Yerel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'nin Ay Hedefleri için Çalışma Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Irak’ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü Irak'ta Kerbela ziyaretinden dönenleri taşıyan otobüste yangın çıktı: 25 ölü
Aziz Yıldırım’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket Aziz Yıldırım'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan’ı hem Bakan Çiftçi’yi hedef aldı İsrailli bakandan hadsiz sözler: Hem Erdoğan'ı hem Bakan Çiftçi'yi hedef aldı

18:04
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
17:35
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan çok tartışılan Aziz Yıldırım kararı
17:24
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz
İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
17:14
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama Bir de tebessüm etti
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 18:48:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Ay Hedefleri için Çalışma Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.