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Türkiye'nin en büyüğü olacak öğrenci yurdunun inşat yükseliyor - Son Dakika

Türkiye'nin en büyüğü olacak öğrenci yurdunun inşat yükseliyor

15.01.2022 14:32
Türkiye'nin en büyüğü olacak öğrenci yurdunun inşat yükseliyor

Türkiye'de aynı yerde toplu olarak bulunan 4 bin kişilik en büyük öğrenci yurdunun yüzde 20'si tamamlandı.

Türkiye'de aynı yerde toplu olarak bulunan 4 bin kişilik en büyük öğrenci yurdunun yüzde 20'si tamamlandı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bu yatırım döneminde Samsun'da yürüttüğü toplam 11 projesi bulunuyor. Bu projelerin 5'inin yapımına devam ediliyor, 1 proje ihale aşamasında 2 projenin de ihalesi tamamlandı. 3 projeye ise henüz başlanamadı. Samsun'daki projelerin toplam tutarı 353 milyon TL olurken, bu bedelin büyük bir kısmını Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan 292 milyon TL proje bedelli 4 bin kişilik öğrenci yurdu oluşturuyor.

Türkiye'nin aynı yerde toplu olarak bulunan en büyük yurdu olacak 4 bin kişilik öğrenci yurdu, 12 blok halinde toplam 113 bin 186 m2 üzerine inşa edilecek. Yurdun içerisinde 8 adet yurt bloğu, 2 adet sosyal tesis bloğu, 2 adet çok amaçlı salon, 246 araçlık otopark ve 2 adet de açık spor sahası olacak. Proje kapsamında şu ana kadar toplam 50 milyon TL harcama sağlandı ve yüzde 20'si tamamlanan yurdun yapımına büyük bir hızla devam ediliyor.

Devam eden diğer yatırımlardan 14,5 milyon TL proje bedelli Kavak 250 kişilik yurt inşaatının yüzde 98'i tamamlandı. 850 bin TL proje bedelli Atakum Münevver Ayaşlı Yurdu arıtma sistemi revizyonu ve boru hattı döşemesi işinin yüzde 98'i tamamlandı. 682 bin TL proje bedelli Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerindeki il müdürlüğüne bağlı spor tesisleri tadilatı işinin yüzde 98'i tamamladı. 2 milyon 250 bin TL proje bedelli Canik Yaşardoğu Güreş Salonu Bakım-Onarım işi ise yüzde 5 düzeyinde. - SAMSUN

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Türk Lirası, Türkiye, gençlik, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'nin en büyüğü olacak öğrenci yurdunun inşat yükseliyor - Son Dakika


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