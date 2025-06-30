Türkiye\'nin En Büyük Graffiti Şenliği Bursa\'da Gerçekleşti

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin en büyük Graffiti Şenliği, yurt içinden ve yurt dışından gelen 72 profesyonel sanatçının katılımıyla yapıldı. 400 metre uzunluğundaki Hipodrom duvarlarını adeta tuvale dönüştürülen sanatçılar, yaptıkları çalışmalarla büyük beğeni topladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Türkiye'nin en büyük Graffiti Şenliği, Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'ndeki Bursa Hipodrom'unda yapıldı. Yurt içinden 66, yurt dışından ise 6 sanatçı olmak üzere toplam 72 profesyonel graffiti sanatçısı, gün boyunca 400 metre uzunluğundaki Hipodrom duvarlarında hünerlerini sergiledi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan şenlikte, duvarlar dev bir tuvale dönüşerek izleyenlere görsel şölen yaşattı. Şenlikte kullanılan sprey boya ve benzeri tüm malzemeler Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, profesyonel sanatçılar yaptıkları tasarımlarla büyük beğeni topladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver ile birlikte alanı gezerek sanatçılarla ve vatandaşlarla sohbet etti. Kendisi de sprey boyayla duvarlara iz bırakan Başkan Mustafa Bozbey, profesyonel sanatçıların çalışmalarını yakından takip etti.

Graffiti Şenliği'nde yer alan tüm sanatçılara teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yurt içinden ve yurt dışından katılan 72 sanatçının birbirinden güzel eserler oluşturduğunu söyledi. Bursalıları bu eserleri görmeye davet eden Başkan Bozbey, "Graffiti Şenliği'ni önemsiyoruz. Bunu büyütmemiz ve gelecek kuşaklara iyi aktarmamız gerekir. Önümüzdeki süreçte graffiti ile ilgili workshop ve kurslar düzenleyebiliriz. Birçok gencimizin bu sanata ilgi duyduğunu biliyoruz. Graffiti'nin gelişi güzel değil, belirlenen alanlarda yapılması bizler için önemli. Bu konuda meraklı gençlerimizi eğitmek istiyoruz. Bu yıl şenliği Nilüfer'de yaptık. Önümüzdeki yıl kentin başka noktasında şenliği daha da büyüterek düzenleyeceğiz. Bursalıları, 72 sanatçının Altınşehir'deki Hipodrom duvarlarında yaptığı güzel eserleri görmeye davet ediyorum" dedi. - BURSA