Türkiye'nin en hareketli belediyesi Mamak - Son Dakika

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftası'na en aktif katılımı sağlayan Mamak Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası 2021 Yılı Ulusal Ödüllüne layık görüldü.

617 belediye arasından, Kalıcı Önlemler' ve '22 Eylül Arabasız Gün' alanında yaptığı çalışmalarla, büyük bir başarıya imza atan Mamak Belediyesi, nüfusu 100 bin üstü belediyeler kategorisinde dereceye girdi. Elde edilen başarıda katılım sağlayan tüm Mamaklıların emeği olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca; doğayı korumak, gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak ve hareketsiz yaşama farkındalık oluşturmak amacıyla ilçemizde düzenlenen organizasyonlara katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

Mamak daha hareketli olacak

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda ilçe genelinde çok sayıda etkinlik gerçekleştirerek değerlendirme şartlarının hepsini yerine getirdiklerini de ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sürdürülebilir hareketlilik biçimlerini desteklemeye, Mamaklılara sağlıklı ve güvenli bir hareketlilik sunmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha temiz, yaşanılabilir bir ülke bırakmak, onları doğaya duyarlı bireyler olarak yetiştirmek adına faaliyetlerimizi daha da çeşitlendirme gayreti içinde olacağız. Mamak daha hareketli olacak" dedi.

Mamak Belediyesi tüm değerlendirmelerden tam not aldı

Avrupa Hareketlilik Haftası 2021 Yılı Ulusal Ödülleri'nin bağımsız jüri tarafından yapılan değerlendirmelerinde 'Kalıcı Önlemler' kategorisinde bisiklet yollarının geliştirilmesi, bisiklet park alanları yapımı ve bakımı, yeşil alanların geliştirilmesi ve bakımı, özel ihtiyaca yönelik bireylerin trafikte görünürlüğünün sağlanması için alınmış önlemler, toplu ulaşım ağlarının genişletilmesi gibi çalışmalarını, 'Arabasız Gün' etkinliğinde ise toplu ulaşım araçlarının ve bisiklet paylaşım sisteminin tüm gün ücretsiz hale getirilmesi, cadde ve bulvarların kısmi zamanlı olarak sadece yaya kullanımına açılması gibi tüm kıstasları yerine getiren Mamak Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası 2021 Yılı Ulusal Ödüllüne layık görüldü. - ANKARA