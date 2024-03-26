Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'ni ziyaret etti

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi\'ni ziyaret etti

Kırıkkale Belediyesi'ne ait Bilim Merkezi'ni ziyaret eden Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı, astronot kıyafetli 5 yaşındaki Mira elinde Türk bayrağıyla karşıladı. Çok sayıda öğrenci, Gezeravcı'dan imza alabilmek için birbiriyle yarıştı.

26.03.2024 16:09  Güncelleme: 16:13
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Kırıkkale Belediyesi'ne ait Bilim Merkezi'ni ziyaret eden Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı, astronot kıyafetli 5 yaşındaki Mira elinde Türk bayrağıyla karşıladı. Çok sayıda öğrenci, Gezeravcı'dan imza alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Astronot kıyafetli 5 yaşındaki Mira Uslu, elinde Türk bayrağı ile Gezeravcı'yı karşıladı. Bilim Merkezi önünde toplanan öğrenciler, "Kırıkkale seninle gurur duyuyor" sloganı atarak, Gezeravcı'ya ilgi gösterdi. Çok sayıda öğrenci, Gezeravcı'dan imza alabilmek için birbiriyle yarıştı. İmzanın ardından Gezeravcı, öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

10 yaşındaki Akif Erken, Alper Gezeravcı'yı görmek için geldiğini belirterek imza aldığım için de çok mutlu olduğunu söyledi.

9 yaşındaki Ayşe Hüma, "Çok güzel bir andı. Bunu değerlendirdim. Çok güzel oldu. Alper Gezeravcı herkese imza attı" dedi.

9 yaşındaki Miraç Güner ise, Alper Gezeravcı'yı çok sevdiğini belirtti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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