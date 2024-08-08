Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türk Kızılay'ın Gençlik Kampı'na katıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türk Kızılay'ın Gençlik Kampı'na katıldı

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türk Kızılay\'ın Gençlik Kampı\'na katıldı

Türk Kızılay'ın Heybeliada'da düzenlediği 'Teknoloji ve İnovasyon' konulu Gençlik Kampı'na Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı katıldı. Gezeravcı, öğrencilerle bir araya gelerek konuşma yaptı ve soruları yanıtladı.

08.08.2024 19:52
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türk Kızılay'ın Heybeliada'da düzenlediği "Teknoloji ve İnovasyon" konulu Gençlik Kampı'na katıldı.

Türk Kızılay, 4-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği "Teknoloji ve İnovasyon" konulu Gençlik Kampı'nda Malatya ve Osmaniye'den gelen fen lisesi ağırlıklı yaklaşık 90 depremzede öğrenciyi ağırladı. Kamp boyunca robotik kodlama, 3D yazıcılarla tasarım, yazılım ve algoritma geliştirme gibi alanlarda eğitim alan öğrenciler, bugün Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yla bir araya geldi. Gezeravcı, burada yaptığı konuşmada kamp etkinliğinin gerçekleşmesini sağlayan Türk Kızılay'a teşekkür etti. Kampa katılan öğrencilerin pozitif ayrımcılığı fazlasıyla hak ettiğini dile getiren Gezeravcı, "Bu güzel kardeşlerimizin böylesine müstesna bir alanda, yaz döneminde geleceklerinde de sürekli hatırlayacakları bir döneme imzanızı attığınız, emek verdiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Gezeravcı, uzay görevine başvurusundan hazırlık sürecine, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki deneylerden dünyaya dönüşüne Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunu adım adım paylaşarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben önüme zor bir soru konulduğunda kendime, 'Bunu benden önce yapan bir insan evladı varsa ben de yaparım' derim. Siz de kendinize bunu hatırlatın. Zihninizdeki çeldiriciyi bir kenara bırakın. Kimsenin özgüveninizi yaftalamasına izin vermeyin. Uzaya gitmek 43 yaşıma kadar benim dahi hayalime alamadığım bir alandı. Artık sizler bunu başkasına ait, uzak, ithal bir hikaye olarak görmeyin. ve her tür entelektüel ilgiyi küfenize doldurun. Hayat bazen öyle sürprizler yapıyor ki, o an hazır olmanız lazım. Size uzaya gitmiş bir Türk'ün hikayesini anlatmıyorum, bu bir varış değil, bir başlangıç hikayesi. Bu hikayenin devamına imza atacak olan sizlersiniz" dedi.

Sunumun ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı, doğum günü kamp tarihlerine denk gelen 4 öğrenciyle birlikte onlar için hazırlanan pastayı kesti. Gezeravcı, kamp alanındaki teknoloji, görsel sanatlar, halk oyunları, müzik ve spor istasyonlarını gezerek, öğrencilerle sohbet etti ve birlikte fotoğraf çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türk Kızılay'ın Gençlik Kampı'na katıldı - Son Dakika

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