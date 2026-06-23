Türkiye Okullarındaki Şiddet Sorunu

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını Araştırma Komisyonu Üyesi CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı,"Okullardaki şiddet ve ölüm olaylarında Türkiye maalesef Amerika ile yarışır noktaya gelmiştir" dedi.

TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını Araştırma Komisyonu Üyesi CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdikleri incelemelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Bölgede dört gün boyunca incelemelerde bulunduklarını belirten Halıcı, hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri, yaralanan öğrenciler, öğretmenler ve eğitim yöneticileriyle görüştüklerini söyledi.

Yaşanan olayların toplumda derin yaralar açtığını ifade eden Halıcı, "Bir babayım. O aileleri dinlerken evlat acısının ne kadar büyük olduğunu daha iyi anladım. Evlatlarımızı kaybettik, öğretmenlerimizi kaybettik. Bu noktaya nasıl gelindiğini sorgulamak zorundayız" dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan olayda saldırgan öğrenci hakkında daha önce çok sayıda rehberlik raporu bulunduğunu belirten Halıcı, eğitim sistemindeki erken uyarı mekanizmalarının yeterince işlemediğini savundu.

Okullardaki fiziki şartların yetersiz olduğunu ve öğrencilerin okuldan uzaklaştığını kaydeden Halıcı, sosyal medya ve internet ortamlarının gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. İktidarın bu konuda sorumluluktan kaçmaması gerektiğini ifade eden Halıcı, "Okullardaki şiddet ve ölüm olaylarında Türkiye maalesef Amerika ile yarışır noktaya gelmiştir" diye konuştu.

"İNSANLARIN BİR YILLIK EMEĞİ SANİYELER İÇİNDE SONUÇLANDIRILAMAZ"

Sınav sistemine de eleştiriler yönelten Halıcı, öğrencilerin bir yıl boyunca verdikleri emeğin tek bir sınav günüyle değerlendirilmesinin doğru olmadığını söyledi. Öğrencilerin birkaç saniyelik gecikmeler nedeniyle sınavlara alınmamasına tepki gösteren Halıcı, "Çocukların geleceğini bir güne, bir saate hapsetmeyin" ifadelerini kullandı.

CHP'nin eğitim politikaları doğrultusunda dönem içine yayılan ölçme ve değerlendirme sistemlerini savunduklarını belirten Halıcı, Türkiye'ye özgü yeni bir eğitim modeli oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

"YUSUF TEKİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BAŞARISIZ BAKANDIR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i de eleştiren Halıcı, eğitim alanında yaşanan sorunların her hafta gündeme geldiğini belirterek, "Yusuf Tekin, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarısız milli eğitim bakanlarından biridir" dedi.

Özel okul öğretmenlerinin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara da değinen Halıcı, taban maaş uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Özel okul öğretmenlerinin açlık sınırının altında ücretlerle çalıştırıldığını ifade eden Halıcı, öğretmenlerin kamudaki meslektaşlarıyla benzer haklara sahip olması gerektiğini ifade etti.

Hikmet Yalım Halıcı, öğretmenlerin taleplerinin dinlenmesi gerektiğini belirterek, eğitim sistemindeki sorunların çözümü için kapsamlı reformlara ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.