Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Çolakoğlu'ndan Başkan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika
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Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Çolakoğlu'ndan Başkan Bozkurt'a ziyaret

09.04.2022 10:29
Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Çolakoğlu'ndan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Çolakoğlu ve Başkan Bozkurt, İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımının Ulusal ve Yerel branşlardaki başarıları hakkında görüş alışverişinde bulundular. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu'na nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, Çolakoğlu'da misafirperverliklerinden dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

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Türkiye Oryantiring Federasyonu, Kadir Bozkurt, Eskişehir, Bozkurt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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