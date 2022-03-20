Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi başkanını seçti - Son Dakika
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Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi başkanını seçti

20.03.2022 16:20
Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi başkanını seçti

Sinop'ta Türkiye Sakatlar Derneği'nin başkanı yeniden Murat Karagülmez oldu.

Sinop'ta Türkiye Sakatlar Derneği'nin başkanı yeniden Murat Karagülmez oldu.

Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi'nde gerçekleşen seçime çok sayıda dernek üyesi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dernek üyeleri, divan başkanı ve heyet seçimi yapıldı. Geçmiş dönem faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu ve tahmini bütçenin okunmasının ardından raporlar müzakere edilerek oylandı. Kapalı sandıkla yapılan oylamada 64 üyenin kullandığı oylamada başkan adayı Fatma Gündoğdu 17 oy alırken, mevcut başkan Murat Karagülmez 47 oy alarak yeniden başkan seçildi. Seçim sonrası iki aday da birbirini tebrik etti.

"Bizim seçimimizde kaybeden yoktur"

Üçüncü kez başkan olarak seçilen Murat Karagülmez, Sakatlar Derneği seçiminde kaybeden taraf olmadığını söyleyerek, "Bizim seçimimizde kaybeden yoktur. Kazanan tüm dernek üyelerimizdir. Derneğimizde 2006'dan bu yana kurucu üyesi olarak görev yapmaktayım. Daha önce 2 dönemde toplam 5 yıl başkanlık yaptım, bununla birlikte üçüncü kez başkanlığa seçildim. Bu soğuk kış günlerinde bizi yalnız bırakmayarak seçime katılan tüm dernek üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Gelecek dönemki proje çalışmalarından bahseden Karagülmez, "Yerelde projelerimiz var. Engelsiz yaşam merkezi ile konaklama, havuz gibi sosyal tesis proje üzerinde çalışıyoruz. Bunun dışında Sinop'ta 6 kişilik bir asansörlü minibüs tarzında akülü tekerlekli sandalye kazandırmak istiyoruz. Sinop Belediye Başkanlığımızda engelli ve yaşlı birimi veri tabanı oluşturup belediyemizle ortak şekilde hizmet vermek istiyoruz. Pandemi nedeniyle önceki dönemde etkinliklerimizde gecikmeler oldu, kapanmalar yüzünden görev yapamadık. Gelecek dönemde daha çok etkinliklerle sahada olacağımızı temenni ediyor ve engelsiz bir yaşam diliyoruz" şeklinde konuştu. - SİNOP

Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi başkanını seçti

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Türkiye Sakatlar Derneği, İstiklal Marşı, Müzakere, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi başkanını seçti - Son Dakika


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