Türkiye Suriye'de İki Yeni Askeri Üs Kuracak mı?

Yerel

MSBK kaynakları: "( Türkiye'nin Suriye'de iki yeni askeri üs kuracağı iddiaları) Yeni Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda Suriye Ordusu'nun kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla müşterek bir yol haritası oluşturularak, somut adımlar atılmasına yönelik çalışılacaktır." - ANKARA