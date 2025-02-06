MSBK kaynakları: "( Türkiye'nin Suriye'de iki yeni askeri üs kuracağı iddiaları) Yeni Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda Suriye Ordusu'nun kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla müşterek bir yol haritası oluşturularak, somut adımlar atılmasına yönelik çalışılacaktır." - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Türkiye Suriye'de İki Yeni Askeri Üs Kuracak mı? - Son Dakika
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